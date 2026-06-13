Raúl Jiménez detalla cómo planeó el gol que dedicó a su padre en la inauguración del Mundial 2026

(Foto AP/Natacha Pisarenko)

La victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 dejó una imagen que marcó la jornada: Raúl Jiménez señalando al cielo después de anotar el segundo gol del encuentro.

Más allá de sumar su primera anotación en una Copa del Mundo, el delantero reveló que el tanto tuvo un significado especial al estar dedicado a su padre, fallecido hace algunos meses.

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El atacante del Tricolor fue una de las figuras en el triunfo por 2-0 en el Estadio Ciudad de México, resultado que permitió a México conseguir la primera victoria de su historia en un partido inaugural de una justa mundialista.

Un gol esperado y una dedicatoria especial

(REUTERS/Pawel Kopczynski)

Tras el encuentro, Jiménez compartió en un video difundido por las redes sociales de la Selección Mexicana lo que representó marcar por primera vez en un Mundial. El delantero explicó que incluso había anticipado la jugada antes del partido durante una conversación con Roberto “Piojo” Alvarado.

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“Antes del partido le dije al Piojo: ‘Ponme una a segundo poste como contra Costa Rica y ahora sí la voy a meter’. Se nos hizo, la puso en el mismo lugar y la pude meter”, relató el atacante sobre la acción que selló la victoria mexicana.

Sin embargo, el significado del gol fue más allá del resultado deportivo. Jiménez señaló que uno de sus principales objetivos era dedicarle esa anotación a su padre, quien fue una figura clave en su carrera y uno de sus mayores impulsores desde sus primeros pasos en el futbol.

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“Lo estaba buscando, más que por meter mi primer gol en el Mundial, lo que quería era dedicárselo a mi papá. Creo que sería el más feliz de haber estado en el estadio. Sé que desde arriba me estaba apoyando y alentando, así es que este gol es para él y para toda mi familia”, expresó.

Jiménez se acerca a los registros históricos del Tricolor

(REUTERS/Raquel Cunha)

Con este tanto, Raúl Jiménez añadió su nombre a la lista de goleadores mexicanos en Copas del Mundo y continúa acercándose a varias marcas históricas de la Selección Nacional.

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Actualmente, los máximos anotadores de México en la historia de los Mundiales son Luis Hernández y Javier Hernández, ambos con cuatro anotaciones. Hernández logró sus goles durante Francia 1998, mientras que Hernández Balcázar repartió sus tantos entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, Jiménez continúa escalando posiciones entre los máximos goleadores del Tri. El delantero suma 47 anotaciones con el combinado nacional y se mantiene cerca de los 52 goles registrados por Javier Hernández, líder histórico en ese rubro.

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El gol ante Sudáfrica no solo representó una cuenta pendiente saldada para el atacante en los Mundiales, sino también un momento personal que quedará ligado a una de las noches más significativas de su carrera con el Tricolor.