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Isaac del Toro logra un contundente regreso y gana la etapa 7 del Tour Auvergne Rhone Alpes

La remontada del mexicano lo coloca a un paso del liderato general y apunta a una definición de alto voltaje en la temporada

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El ciclista azteca tuvo varias complicaciones a lo largo del torneo, pero ha logrado recuperarse en las últimas fechas.
El ciclista azteca tuvo varias complicaciones a lo largo del torneo, pero ha logrado recuperarse en las últimas fechas. (TW UAE Team Emirates)

Isaac del Toro conquistó la etapa reina del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras una jornada decisiva en el ascenso al Grand Colombier, consolidándose como uno de los mayores talentos del ciclismo internacional.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG se impuso con fuerza en uno de los puertos más exigentes y se perfila como contendiente al título en la última jornada de la competencia.

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El trabajo de resistencia del corredor bajacaliforniano fue crucial para obtener un resultado positivo.
El trabajo de resistencia del corredor bajacaliforniano fue crucial para obtener un resultado positivo. (IG UAE Team Emirates)

Así llegó el ‘Torito’ a la meta

En la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Del Toro brilla en el Grand Colombier al remontar desde el grupo perseguidor, superar al español Juan Ayuso y cruzar la meta en solitario. Gracias a este triunfo, el pedalista asciende al tercer lugar en la clasificación general, ubicándose a apenas 49 segundos del líder australiano Luke Tuckwell y fortaleciendo la esperanza de una victoria final para México.

La actuación de Isaac del Toro trasciende la victoria de etapa. El mexicano demuestra fortaleza física y madurez táctica en el exigente ascenso al Grand Colombier, regulando sus fuerzas con inteligencia a lo largo de la montaña.

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En los últimos ocho kilómetros, el corredor mantiene la calma pese al acelerón protagonizado por Ayuso y el equipo Lidl-Trek, quienes endurecen el ritmo y logran abrir una brecha de más de 20 segundos con respecto al grupo perseguidor.

A poco más de cuatro kilómetros de la meta, Del Toro decide atacar y recorta rápidamente la diferencia con el español. Su capacidad de recuperación y decisión lo llevan a conectar con Ayuso y, tras un cambio de ritmo en los últimos dos kilómetros, dejarlo atrás con autoridad, encaminándose hacia la victoria en solitario.

El equipo del mexicano se encargó de que pudiera seguir en lo más alto de la competencia, pero sin desgastarse de más en esta carrera intermedia.
El ciclista ha tenido un buen regreso luego de semanas en pausa por una lesión. (IG UAE Team Emirates)

Equipos buscan el campeonato

La jornada arranca con una larga fuga compuesta por diez corredores que animan los primeros kilómetros, mientras los favoritos a la clasificación general permanecen atentos en el pelotón principal. Con el paso del tiempo, los líderes controlan el ritmo, absorben a los escapados y preparan la etapa para la definición en los puertos finales.

Durante el ascenso a Lacets du Grand Colombier y posteriormente en el Col de Richemond, los equipos de los punteros intensifican su estrategia, conscientes de que la verdadera batalla se decidirá en el reto final del Grand Colombier. El trabajo coordinado de los conjuntos punteros activa el ataque de Ayuso, quien logra despegarse del grupo, pero la gestión estratégica de Del Toro le permite remontar y culminar en la cima.

Este triunfo representa una de las victorias más importantes para el ciclismo mexicano en la temporada 2026, constituyendo una exhibición de capacidad y temple frente a rivales de primer nivel.

¿Cómo va el mexicano?

La clasificación general deja a Del Toro en el tercer puesto tras la séptima etapa, a menos de un minuto de alcanzar el liderato que ostenta Luke Tuckwell. Este resultado amplía sus opciones para disputar el título en la jornada final.

Mientras Ayuso cede terreno en los instantes finales y el resto de los favoritos cruza rezagado, el mexicano se consolida entre la élite del ciclismo internacional, quedando a un paso de la cima del evento.

El triunfo en el Grand Colombier impulsa la trayectoria de Isaac del Toro, quien ahora enfrenta la jornada final con el ánimo renovado y posibilidades reales de coronarse campeón. Su desempeño en esta etapa redefine el panorama del ciclismo mexicano y abre la puerta para nuevos éxitos en la temporada.

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