Tokio 2020: el mexicano José Luis Sánchez fue eliminado de Rifle 50m

José Luis Sánchez fue eliminado de Rifle 50m (Foto: REUTERS/Ann Wang)

La noche del primer día de agosto de 2021 se realizó la competencia de tiro con rifle carabina a 50 metros de distancia, donde participó el mexicano José Luis Sánchez.

Sánchez tuvo una competencia reñida para finalmente asegurar el número 33, pero lamentablemente únicamente pasaron a la final los primeros ocho del marcador final.

El mexicano, originario de Nuevo León, culminó con 387 puntos en la posición de rodilla, 391 tendido y 376 a pie para dar un acumulado de 1154-48x.

Por encima del mexicano, estuvo el representante del Comité Olímpico de Rusia, Serguei Kamenski, seguido de China, Noruega, Serbia, Croacia, Ucrania, Croacia y Bielorrusia

El tirador, medallista en Panamericanos, quedó en la posición 33 con un puntaje acumulado de 1154-48x (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Qué es el tiro con rifle

En tiro hay tres disciplinas dentro de las categorías carabina y pistola, en las que los atletas disparan a objetivos fijos en un campo de tiro, y escopeta, que implica disparar a objetivos en movimiento.

Los atletas apuntan a un objetivo y los que consiguen hacer blanco más cerca del centro ganan más puntos. Hay cuatro tipos de armas y tres distancias: carabina 50m, carabina de aire comprimido 10m, pistola de velocidad 25m y pistola de aire comprimido 10m, de acuerdo con el sitio oficial de los juegos olímpicos.

En la competencia realizada por el mexicano, se realizaron 40 disparos desde cada una de las posiciones (de rodillas, boca abajo y de pie), con un tiempo límite de dos horas con 45 minutos.

Para la competencia final, únicamente califican ocho finalistas, quienes después luchan por las medallas durante una hora.

Esta y otras competencias se realizan dentro del campo de tiro de Asaka, donde también se realizaron las olimpiadas de Tokio 1964. Aunque la capacidad de la sede va de las 3,000 a las 3,200, la pandemia por COVID-19 ha determinado un número recortado de asistentes.

Dentro de Tokio se han visto las siguientes competencias: Carabina en 3 posiciones 50m (Hombres/Mujeres), carabina de aire comprimido 10m (Hombres/Mujeres), pistola de fuego rápido 25m (Hombres), pistola 25m (Mujeres), carabina de aire comprimido 10m (Hombres/Mujeres), fosa Olímpica (Hombres/Mujeres), tiro al plato (Hombres/Mujeres), carabina de aire comprimido 10m (Equipos mixtos), pistola de aire comprimido 10m (Equipos mixtos), fosa (Equipos mixtos).

Tokyo 2020 Olympics - Shooting - Men's 50m Rifle 3 Positions - Qualification - Asaka Shooting Range, Tokyo, Japan - August 2, 2021. General view of the range during competition REUTERS/Ann Wang

El entrenamiento de José Luis Sánchez

Luego de darse a conocer que se cancelarían los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia por COVID-19, Sánchez aseguró que, con la finalidad de mantener su nivel competitivo, acondicionó su casa para poder practicar su disciplina.

“Estoy en casa, no hemos salido mi esposa y mi hija, nos dieron la orden de estar en mi domicilio particular, es donde realizo el entrenamiento; el área de la sala y la estancia se acondicionaron para poder ejecutar mis tres posiciones: rodilla, tendido y de pie. También me apoyo con el uso del simulador electrónico SCATT MX-02, que en la computadora asimila el tiro que realizamos con el rifle; tiene una similitud, no es lo mismo, pero nos ayuda para ver la estabilidad de cada una de las posiciones: mide el disparo, analiza cuánto tiempo se mantiene en el blanco, la movilidad posterior a cada disparo. Nos sirve de mucho por la cantidad de disparos que estoy realizando”, comento Sánchez Castillo en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El medallista de Panamericanos explicó que realizaba entre 70 y 80 disparos en posición de rodilla, en una hora de práctica; mientras que en posiciones tendido y de pie, ejecutaba 20 tiros.

Por último, Sánchez resaltó, además del esfuerzo físico, el trabajo psicológico que debe realizar un deportista para mantenerse en óptimas condiciones. Para no descuidar este aspecto, el seleccionado nacional recibió asesorías vía telefónica.

