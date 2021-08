“Nunca va a fracasar la democracia”: AMLO celebra consulta popular pese a baja participación

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está contento con los resultados de la consulta popular del domingo pasado, y señaló que fue algo muy importante y trascendente, además de que dijo, la democracia nunca fracasa, como han dicho los que " no son partidarios de la democracia”.

“Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascedente es el inicio formal, legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa.

Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia pero no se llevaba a la práctica este método esta forma de gobernar , preguntándoles al pueblo, consultándoles al pueblo y ayer fue realmente muy importante , ejemplar lo que se vivió en esta jornada, por eso mi felicitación a todos los que participaron, y también mi llamado a los que no lo hicieron , no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota en elecciones de diputados de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República, eso obedece a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena”, indicó el mandatario mexicano.