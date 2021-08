AMLO sobre el avasallador “sí” de la consulta popular: “No descarta la posibilidad que haya juicios”

(Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a que no se obtuvo el porcentaje necesario para que la consulta popular sobre enjuiciar a ex presidentes, no descarta que los haya, pues “la autoridad tiene derecho a actuar siempre”, dijo.

“(Esto) No descarta la posibilidad de que hay juicios, la autoridad tiene el derecho actuar siempre y cuando haya pruebas... esto queda abierto , la consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando fuese la participación del 40% y vinculatoria”, subrayó el mandatario mexicano.