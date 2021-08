“Junta más gente un atropellado”: Chumel Torres se burló de la “baja participación” en la consulta popular

El conductor de El Pulso de la República se mofó de la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram@chumeltorres)

Este primero de agosto en México se realiza por primera vez el ejercicio democrático de la consulta ciudadana para que las personas, a través del voto libre y secreto, decidan sobre la posibilidad de investigar y llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes del país; sin embargo, varias figuras públicas y de la política han resaltado la baja afluencia en las mesas de votación, entre ello, el creador de contenidos Chumel Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República se mofó de la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador y la baja participación ciudadana.

Con varias fotos que muestran casillas de votación vacías durante la jornada de hoy, el chihuahuense señaló que una persona atropellada juntaba más gente que la consulta popular.

El comediante agradeció a los mexicanos por no creer en las votaciones y no dejarse “hacer pend**o” (Foto: Cuartoscuro)

Junto a las fotos, el comediante agradeció a los mexicanos por no creer en las votaciones y no dejarse “hacer pend**o”.

“Junta más gente un atropellado. Gracias, México. Por no dejarte hacer pend**o”, escribió en su red social.

Su publicación cuenta con más de 16 mil me gustas, 3 mil 523 retweets y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Un seguidor le informó al youtuber que en su casilla entregaron mil 855 boletas, sin embargo, hasta las 14:15 horas sólo han emitido su voto 68 personas.

“Desde las 8 y solo van 15 boletas, hasta nos pusimos a ver una película en mi casilla”, agregó otra usuaria.

Un internauta pidió a Torres que invitara a sus seguidores a votar, pues su urna hasta las 12:10 de la tarde, se encontraba en “ceros”.

Un internauta pidió a Torres que invitara a sus seguidores a votar, pues su urna hasta las 12:10 de la tarde, se encontraba en “ceros” (Foto: Cuartoscuro)

Esta no ha sido la única publicación que le ha dedicado Chumel Torres a la consulta popular; el pasado 30 de julio, el comediante se lanzó contra la secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, quien señaló en entrevista que si la consulta no cumple su objetivo en términos de participación para ser vinculante, la principal razón y la culpa será del INE.

Por lo anterior, Chumel Torres aseveró que la culpa no es de la institución, sino de los mexicanos que no quieren participar en una “pendej**a”, y pidió a la secretaría general de Morena que se pusiera a trabajar.

“No, señora. La culpa es de nosotros, los mexicanos que no queremos participar en algo que es –a todas luces– una pendej**a. Pónganse a trabajar en lugar de estar sometiendo las leyes a consulta. Den resultados, no declaraciones idiotas”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado 30 de julio, el comediante se lanzó contra la secretaria general del partido Morena, Citlalli Hernández (Foto: Twitter/ @CitlaHM)

Citlalli Hernández no perdió la oportunidad de responder al creador de contenidos y respaldar la consulta impulsada por AMLO: “Tú no eres ‘los mexicanos’, Chumel. Ya sal de tu burbuja. Lee la Constitución -su artículo 35-; la Ley Federal de Consulta Popular y la pregunta que determinó la SUPREMA Corte de Justicia. La pendej**a es limitarse a no participar en este proceso con un ‘li liy ni si quinsilti’”.

Finalmente, el conductor de El Pulso de la República le recordó a la morenista que no debe de publicar en horas de trabajo, ya que “no se le paga para eso”.

“No ande tuiteando en horas de trabajo, no le pagamos para eso”, comentó.

Otro personaje que se mofó de la consulta fue el expresidente panista Vicente Fox, quien publicó en su cuenta de Twitter que este primero de agosto es un “día histórico” en la historia del país, debido a la baja participación ciudadana.

“Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!!”, publicó junto con un meme de los expresidentes burlándose.

SEGUIR LEYENDO: