Chumel Torres se lanzó contra la 4T de AMLO tras su acalorada discusión con Citlalli Hernández

El youtuber nuevamente criticó la "Cuarta Tranformación" de AMLO y la consulta popular del próximo primero de agosto (Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres)

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres volvió a lanzarse en contra de la “Cuarta Transformación”, proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su campaña presidencial en el año 2018. “Hay más tendencias mías en estos dos años que logros de la 4T “, ironizó el conductor de El Pulso de la República, luego de que su nombre nuevamente apareciera en los trendig topics de Twitter.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y sus seguidores rápidamente respondieron el tuit. Esto, aprovechando el espacio para expresar sus críticas en contra de la Cuarta Transformación y de la próxima consulta popular del primero de agosto, en la cual los ciudadanos votarán para juzgar a los expresidentes mexicanos, entre ellos Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, quien también ha utilizado sus redes sociales para manifestar su postura en contra de la jornada electoral que se celebrará en territorio nacional el próximo domingo.

“Y contando, la 4T lo único que ha traído son cuartos lugares en los Olímpicos, mortandad por COVID, mortandad por violencia, etc.”, “Bro, Cruz Azul tiene más títulos este año que la 4T en lo que va del sexenio”, “Duro y contundente, directo al fracasado Gobierno Federal” y “¿Logros?, ¿cuáles? Nada han hecho que valga la pena. Más bien todo lo contrario, todo pésimo con este gobierno de cuarta”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Chumel Torres.

El comediante mexicano nuevamente expresó sus críticas sobre la 4T en redes sociales (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Minutos antes de haber realizado ese comentario, Torres informó a la comunidad de Twitter que nuevamente se convirtió en tendencia nacional dentro de esta red social: “¿A poco ya es día primero?”, expresó de forma irónica y utilizó su tuit para aludir a los supuestos bots que se encargan de darle visibilidad en redes. Sin embargo, un tema que se coló a la conversación entre los usuarios de esta red social fue la reciente discusión sobre la consulta popular que sostuvo con Citlalli Hernández durante la tarde del pasado 29 de julio.

El comediante criticó las declaraciones realizadas por la secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). La ex senadora señaló que, si la consulta no cumple su objetivo para ser vinculante, la principal razón y responsabilidad recaerá sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). Sobre esto, Torres comentó: “No, señora. La culpa es de nosotros, los mexicanos que no queremos participar en algo que es –a todas luces– una pendejada. Pónganse a trabajar en lugar de estar sometiendo las leyes a consulta. Den resultados, no declaraciones idiotas.”

La morenista Citlalli Hernández sostuvo una acalorada discusión con Chumel Torres en Twitter (Foto: Twitter/ @CitlaHM)

De este modo, Citlalli Hernández dio seguimiento al tema mediante redes sociales y contestó al también youtuber. “Tú no eres ‘los mexicanos’, Chumel. Ya sal de tu burbuja. Lee la Constitución -su artículo 35-; la Ley Federal de Consulta Popular y la pregunta que determinó la SUPREMA Corte de Justicia. La pendejada es limitarse a no participar en este proceso con un ‘li liy ni si quinsilti’”, señaló la exsenadora morenista.

Recientemente el creador de contenidos arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que se hiciera oficial la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y su negativa de comprar vacunas contra el COVID-19 para los niños. Así, el conductor de El Pulso de la República se lanzó contra AMLO y su administración, recordando a sus seguidores que aún faltan 3 años para que su sexenio concluya.

SEGUIR LEYENDO: