Nestora Salgado negó haberse contagiado nuevamente de COVID-19

La senadora morenista, Nestora Salgado, negó haberse contagiado de COVID-19 nuevamente, luego que en la tarde del viernes 30 de julio, señaló que tenía la enfermedad.

Durante su participación en la sesión del Senado por el periodo extraordinario de sesiones, Nestora Salgado dijo que se había contagiado de nuevo de coronavirus, pero por la noche lo desmintió en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la guerrerense señaló: “Compañeros y compañeras, quiero informales que me encuentro bien de salud y no tengo COVID-19. Estoy en plena recuperación y con muchas ganas de seguir adelante. Muchas gracias por preguntar y preocuparse por mi estado de salud. Recuerden no bajar la guardia”, escribió en la red social.

Durante su intervención, la senadora Salgado se refirió a la muerte de la activista Martha Sánchez, en Guerrero.

“Se estuvo batallando para trasladarla, no hubo medios para trasladarla, necesitamos vehículos, ambulancias aéreas para estos momentos, no podemos estar perdiendo vidas humanas tan valiosas, no solamente ella, somos todos”, alertó.

Es por eso que pidió a los legisladores “hacer algo más” que guardar minutos de silencio por los muertos por COVID-19

“Necesitamos en Guerrero carreteras que nos permitan sacar a nuestros paisanos, solo tenemos brechas, es difícil que no consigamos a veces una ambulancia, mucho menos una ambulancia aérea”, dijo.

A finales de junio de 2020 Nestora Salgado permaneció 15 días hospitalizada en la Ciudad de México a causa del virus SARS CoV-2. Tras su recuperación, su nombre sonó con fuerza para ser candidata para sustutuir a Félix Salgado Macedonio, a quien las autoridades electorales le retiraron la candidatura al gobierno de Guerrero debido a que no presentó su informe de egresos y gastos en precampaña.

Cabe resaltar que en la misma sesión senatorial en donde se aprobaron nombramientos y la prórroga a la entrada en vigor de la reforma sobre outsourcing, se informó que el senador perredista Antonio García Conejo, sí está contagiado de COVID-19.

Hasta este viernes 30 de julio, las autoridades federales de Salud dieron a conocer que en el país ya suman 240,456 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19) así como 2,829,443 casos acumulados. Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 459 muertos y 19,346 contagios nuevos.

La Ciudad de México y Tabasco son las entidades con el mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 131,644 contagios de este tipo.

Además, hay más de 12 mil defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 2,204,109 recuperados y, por otro lado, se registran más de 25 millones de personas con esquema completo de vacunación.

La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 27% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

