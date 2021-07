Si los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases presenciales “pues no los manden”: AMLO

Foto: EFE/Mario Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un exhorto a todos los sinaloenses y a aquellas personas que aún no se han vacunado contra el COVID-19 por alguna razón, a que acudan a hacerlo, ya que insistió “la vacuna ayuda”. Pero además, advirtió que en agosto se reabrirán las escuelas, a pesar de que hay una campaña para que no se regrese a clases presenciales ante el riesgo de más contagios.

Durante su visita a Culiacán, Sinaloa, el mandatario señaló que el gobernador de esa entidad, Quirino Ordaz Coppel, le solicitó más vacunas ante el aumento en el número de contagios del coronavirus, sobre todo en Mazatlán.

“Se enviaron vacunas y ahora ya tenemos el compromiso de vacunar en Sinaloa a mayores de 18 años, prácticamente vacunarlos a todos (...) ya lo estamos haciendo porque la única manera de protegernos del COVID es con la vacuna. Y aprovecho para hacer un llamado a la gente mayor de Sinaloa que por alguna razón no quiso vacunarse cuando le correspondía, que todavía es tiempo para que se vacunen porque está probado que ahora hay contagios, pero, y esto es muy importante, menos fallecidos, porque ya la gente mayor está vacunada. Se tiene demostrado que si se tiene la vacuna, se protege. Esta nueva ola de contagios en el país, no solo en Sinaloa, tuvo mucho que ver con las vacaciones y con jóvenes”, remarcó.

El mandatario mostró una gráfica que se dio a conocer en días anteriores en el que se demostró que aunque se están incrementando los contagios con el virus SARS- CoV-2 en esta tercera ola, se han disminuido de manera considerable las defunciones “pero es (por) la vacuna, fundamentalmente”, insistió.

Foto: Karina Hernández/Infobae

Al ser cuestionado por un reportero sinaloense si entonces se vacunará a niños y adolescentes para que toda la población esté inoculada, López Obrador señaló que se seguirá “hacia adelante”.

“Sí, vamos a seguir hacia adelante, pero el compromiso que tenemos es terminar en octubre de vacunar, cuando menos con una dosis, a todos los mexicanos mayores de 18 años y esto (la vacuna) nos va a proteger mucho y en el caso de menores de 18, estamos viendo qué recomendaciones se dan en organismos internacionales de salud, porque los laboratorios están presionando porque ellos quisieran tercera, cuarta y quinta dosis ¿no?”, destacó.

-¿Pero por parte del gobierno federal sí lo hay, en caso de que se requiera?, preguntó el reportero.

“Sí, si, sí.. pero queremos seguir con nuestro plan que nos ha dado resultados. Si no hubiésemos vacunado.. México es de los países del mundo con más vacunas aplicadas, ya pasamos del 51% y tenemos vacunas garantizadas, suficientes, porque con mucha anticipación hicimos contratos y porque tenemos el dinero disponible, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque se ahorra”, dijo.

Persistió en su llamado a que las personas de la tercera edad que aún falten por aplicarse la vacuna lo hagan, toda vez que -dijo- los jóvenes y niños “fallecen pocos”.

“Insisto en que adultos mayores de Sinaloa que se les pasó vacunarse, que por alguna razón no se vacunaron o porque no supieron o tenían preocupación por las reacciones, está demostrado que no afecta la vacuna, al contrario, protege. Y esto ayuda mucho porque no fallecen jóvenes, niños o fallecen pocos, en comparación con adultos mayores y con quienes tienen enfermedades crónicas”, enfatizó.

Si los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases presenciales “pues no los manden”: AMLO

Foto: EFE/Mario Guzmán/ Archivo

Posteriormente, López Obrador fue cuestionado por una periodista sobre el regreso a clases presenciales a pesar del aumento en los contagios de COVID-19, al señalar que en la entidad hay mucha resistencia a que se lleve a cabo debido a que la entidad se encuentra en semáforo rojo.

Sin embargo, el mandatario insistió que el regreso a las aulas es muy importante, pero - aseguró- no será a la fuerza.

“Desde luego que no es obligatorio, nada por la fuerza, es voluntario, pero si necesitamos regresar a clases porque tenemos que reponer lo perdido, llevamos ya mucho tiempo con las escuelas cerradas y se está causando daño a la educación y daño también a los niños y también afecta a las madres y padres de familia, y se requiere regresar a las escuelas y a las clases presenciales. La escuela es el segundo hogar, no hay nada que sustituya a la escuela. La educación a distancia ayuda, pero no es lo mismo y ya nosotros llevamos mucho tiempo con las escuelas cerradas. En el mundo,es México y Bangladesh los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas”, destacó.

“Los opositores siempre van a decir no, esos no vuelven en sí, vuelven en no, siempre. Todo lo que digamos van a decir no, pero hay que pensar que con protocolos sanitarios, con cuidado, podemos regresar a clases a finales de agosto”, dijo.

-¿No hay marcha atrás entonces?, preguntó la periodista.

“No, yo estoy convencido que hace falta, que es una necesidad que regresemos a clases, que es muy importante la educación. Así como es fundamental el derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos y el derecho a la salud, así de importante es el derecho a la educación (...)”, resaltó.

Gloria entrando a su escuela después de 14 meses. Ciudad de México, junio 7, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

López Obrador aclaró que “no es un asunto politiquero” y destacó que si los padres de familia no quieren que vayan sus hijos a la escuela “pues no los manden”.

“No es un asunto politiquero. A ver, los legisladores queriendo quedar bien de ganar gracia, digan no a las clases porque la gente por falta de información y por la manipulación tan grande de los medios de información, están con la idea de que no van a regresar a clases.. pues no, eso no es correcto”, señaló

“Ahora seremos respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases, no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden. Somos libres, pero sí tenemos que pensar en la importancia de la educación, no podemos continuar así, hay que regresar a clases y hay que ver que se proteja a los niños, si hay un contagio cuidar al niño, que no haya contagio en toda la escuela, eso no sucede y ver las experiencias de otros países, cómo lo han hecho y no ha habido problemas graves por el regreso a clases”, advirtió.

“Han regresado a clases en EEUU, en Europa ¿ y por qué nosotros no?”, señaló.

