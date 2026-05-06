ARMYs piden “no acosar” a BTS en reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre la visita del grupo de K-pop, BTS en Palacio Nacional este 6 de mayo, las ARMYs (nombre del fandom) de México se pronunciaron en contra de este aviso.

“Nos dirigimos respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para expresar nuestra postura ante el uso de artistas y espacios culturales en contextos que pueden interpretarse con fines políticos.”, escribieron a través de un comunicado en redes sociales.

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Las fanáticas de esta banda agradecieron el interés de la mandataria mexicana por apoyar estos eventos, pero aseguraron que no están de acuerdo con que se utilicen con un propósito político. “Consideramos importante que estos espacios se mantengan neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público”, señalaron.

Piden privacidad de BTS durante su visita en México

Asimismo, sus seguidoras manifestaron que desde su llegada al país, ellas han procurado proteger la privacidad de los siete integrantes para que puedan disfrutar de su estadía libremente en tierras mexicanas.

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“Por ello, el hecho de anunciar detalles sobre su llegada en televisión nacional se percibe como una acción poco adecuada, que los expone innecesariamente y genera preocupación dentro de la comunidad, además de dejar una impresión negativa ante el fandom”, manifestaron en la publicación.

Afirmaron que comprenden que este tipo de acciones fortalecen las relaciones bilaterales entre México y Corea del Sur, pero no es la forma adecuada de ejecutar este vínculo. ya que debería realizarse en un privado y con la debida discreción.

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El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

“Creemos que la conducción del país debe centrarse en el trabajo, la visión y el esfuerzo por el bienestar común, sin recurrir a este tipo de acciones. Lo ocurrido recientemente refuerza nuestra postura, por lo que solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza, así como la exposición de información que comprometa su privacidad”, finalizaron las ARMYs.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum anunció la visita de BTS en las instalaciones de Palacio Nacional, como parte de su visita al país.

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“Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden como pasó todo, es un grupo musical de Corea que tiene mucho éxito en el mundo, particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, confirmó.