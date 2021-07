Tokio 2020: la razón por la que el equipo de sóftbol tiró a la basura el uniforme olímpico de México

Mexico's players take a family photo in a celebration their victory during the Tokyo 2020 Olympic Games softball opening round game between Italy and Mexico at Yokohama Baseball Stadium in Yokohama, Japan, on July 25, 2021. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

Rolando Guerrero Castilla, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, explicó la razón de que la Selección Mexicana de Softbol haya tirado a la basura sus uniformes en la Villa Olímpica, argumentando que se trató de un motivo de sobre equipaje.

“Sobre la decisión de dejar los uniformes usados, dejaron hasta guantes de 200 dólares. Tenían que hacer espacio en sus maletas”, indicó Guerrero en entrevista para TV Azteca tras la polémica que se viralizara en redes sociales la madrugada de este jueves.

“No es lo mismo empacar un par de guantes a todo el equipo que traemos, es demasiado. Equipo de protección, doble careta, cascos, uniformes de entrenamiento, de juego. Con todo respeto, ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes, simple y sencillamente fue un hecho de sobre peso”, justificó el dirigente.

Por otro lado expresó con satisfacción en relación al desempeño del conjunto tricolor en tierras niponas, la novena tricolor cayó 3-2 ante Canadá en el duelo por la medalla de bronce.

“Prometimos que íbamos a Juegos Olímpicos a pelear la medalla de bronce y así lo hicimos. Este resultado de 3-2 contra Canadá nos deja un buen sabor de boca, pues hemos avanzado mucho. Pasamos de ser el equipo al que le cantaban que nunca iba a ganar, a pelear por una medalla. Ha sido un proceso muy largo, complicado, duro, pero ha valido la pena”, dijo el federativo en rueda de prensa realizada desde Tokio.

Durante la madrugada de este 29 de julio, Brianda Tamara, boxeadora olímpica, denunció al equipo de softbol de México de tirar el uniforme que utilizaron en la competencia a la basura.

A través de redes sociales, la pugilista demostró su indignación y resaltó la importancia que tiene portar esos colores durante una competencia de éste calibre.

“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de softbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas”, escribió Tamara en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación de Brianda no pasó desapercibida y los usuarios de Twitter hicieron ver su enojo por la supuesta acción del equipo de softbol de México.

“En caso de ser cierto es gravísimo”, “se me cayeron unas ídolas”, “me parece que el Comité Olímpico deberá tomar cartas en el asunto” y “ya ni mi desvelada apoyándolas”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la red social de Twitter.

El equipo de softbol está conformado por 15 jugadoras, de las cuales 14 nacieron en Estados Unidos pero cuentan con ascendencia mexicana.

“Recibimos críticas, por ejemplo, estábamos en Puerto Vallarta en un campamento y un par de nosotras hablamos español, pero la mayoría no, y nos decían cosas por no hablar el idioma o no nacer en México. Pero tenemos que enfocarnos en todo el panorama, estamos jugando por nuestras familias que no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotras hoy de jugar este deporte y llevarlo a este nivel”, dijo en su momento Sashel Palacios recientemente para ESPN Deportes.

RENDIMIENTO EN TOKIO

Durante la madrugada de este martes 27 de julio, las mexicanas del equipo de softbol femenil no consiguieron la hazaña que soñaba toda la delegación olímpica mexicana y perdieron ante la selección de Canadá en un aguerrido encuentro. Con la mínima diferencia de una carrera, el equipo nacional quedó en cuarto lugar.

Brittany Cervantes abanicó al aire para entregar en Yokohama el último out de México en el sóftbol de Tokio-2020, sentenciando una derrota ante Canadá en el juego por la medalla de bronce.

El marcador final fue de 3 - 2 carreras; el conjunto tricolor dio gran batalla a lo largo de las 6 entradas, sin embargo, sus esfuerzos fueron sobrepasados por las canadienses. Para el último bateo, donde el equipo nacional tenía 2 outs, 1 strike y 1 bola, la lanzadora de la hoja de Maple ponchó a la mexicana Cervantes, quien tenía la responsabilidad del bat.

Fue así como Canadá se colgó el bronce y de nueva cuenta México se quedó sin subir al podio. Desde el inicio de la contienda, el equipo canadiense demostró un juego corto, es decir que sus bateos no sobrepasaban el área de base, estrategia que les funcionó a lo largo del juego.

El logro del equipo mexicano representa un esfuerzo de gran valor, ya que en el debut de la disciplina, México quedó como el cuarto mejor equipo y con ello se marcó un primer referente del deporte en el país.

