Pietrasanta: América está por debajo de Cruz Azul, Rayados y Tigres

El Club América por fin debutó en la nueva temporada “Grita México” Apertura 2021 y aunque para muchos fue un momentos de celebración volver a ver a las Águilas en el campo de juego, su desempeño en el partido fue motivo de decepciones y corajes.

EL primer encuentro de la Jornada 1 entre el América y los Gallos Blancos de Querétaro terminó con un empate cero a cero. Los asistentes de La Corregidora vivieron 90 minutos a la espera de un gol que nunca llegó. El resultado fue tan desmotivante que algunos consideran que es una muestra de lo que se viene para los de Coapa.

En la última edición de Futbol Picante Jorge Pietrasanta no dudó en decir que el América ya no será el favorito del torneo. A pesar de haber quedado segundo en la tabla y llegar a cuartos en el Clausura 2021, el exjugador y comentarista de ESPN no le ve muchas posibilidades al equipo de Solari.

A pesar de que se repartieron los puntos con Querétaro, el Club América dominó el encuentro en la posesión de la pelota y en oportunidades generadas en el arco de Washington Aguerre, portero uruguayo que fue pieza clave para no recibir ninguna anotación.

(Foto: Twitter/@ClubAmérica)

Las Águilas tuvieron más llegadas y ataques para llevarse los tres puntos, pero entre Aguerre y el travesaño evitaron que los visitantes salieran con la primera victoria de la temporada.

David Faitelson cuestionó la opinión de Pietrasanta haciendo alusión a su afición por el Rebaño sagrado, el rival histórico de las Águilas, pero Pietrasanta reconoció que las Chivas no están en su mejor momento y no tienen los recursos futbolísticos para hacer frente a Cruz Azul, Tigres y Rayados. Posición en la que también estaría el América, según el comentarista.

“El América se tiene que ir acostumbrando a tener equipos medianitos, lo que vimos hoy del América es muy medianito, la verdad”.

Pietrasanta considera que las decisiones que está tomando la directiva y el entrenador Solari no están dando resultados y podrían condicionar al club a iniciar con el pie izquierdo.

“No está el hombre por derecha predilecto, Henry está en los Juegos Olímpicos, pero fácilmente Roger tiene la posibilidad de jugar por ese lado.”

(Foto: Twitter@ClubAmérica)

Cabe destacar que el conjunto capitalino tuvo tres bajas importantes debido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021: Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa y Henry Martín, los dos últimos registrados como refuerzos para la selección dirigida por Jaime Lozano. De inmediato Mauricio Ymay intentó contrariar a Pietrasanta, pero este arremetió.

“Tú dices que no, seguramente eres el técnico o hablarás mucho con el directivo del América pero sí hay por derecha para para suplir esa posición de Leo Suárez. Lo que pasa es que el técnico lo quiere de centro delantero que es distinto”.

Queriendo confirmar lo que acababa de escuchar Faitelson le preguntó a Pietrasanta si ese análisis venía únicamente de lo que había visto en el partido.

“O sea, ¿tuvimos que esperar a la fecha 1 para entender eso? Para corroborar esa idea o ¿es algo que tienes ya establecido desde antes que el América no está para competir por el título?”, inquirió Faitelson.

A lo que Pietrasanta respondió: “Está para liguilla, está para competir, pero no está entre los favoritos. Yo pongo Cruz Azul Rayados y Tigres y abajito de ellos el América. No está entre los 3 primeros favoritos del torneo”.

Los de Coapa jugarán su próximo partido el próximo 31 de julio, cuando reciban en la cancha del Estadio Azteca a los Rayos del Necaxa.

Por otro lado, los queretanos tendrán su duelo correspondiente a la jornada 2 hasta el 2 agosto, cuando visiten al Atlético San Luis.

