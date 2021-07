Por qué Diego Lainez no jugará en el México vs Sudáfrica de Tokio 2020

(Foto: José Manuel Vidal)

Este miércoles, la Selección Mexicana de fútbol se enfrentará en un duelo contra Sudáfrica defender su pase a los cuartos de final en el “Grupo A” de los Juegos Olímpicos Tokio 2020; un encuentro donde será todo o nada para la escuadra nacional.

Sin embargo, el futbolista, Diego Lainez, uno de los referentes y promesas del Tri, será relegado a la banca. Esto debido a que el ex azulcrema no ve participación de arranque, a pesar de demostrar ser un deportista disciplinado y de buena condición física.

Y aunque demostró constancia a lo largo del torneo olímpico, el director técnico, Jaime Lozano, optó por mandarlo con los suplentes como decisión técnica y reemplazarlo con Uriel Antuna. En la banca también se encontrarán Sebastián Jurado, Adrián Mora, Joaquín Esquivel, Ricardo Andulo, Roberto Alvarado y Eduardo Aguirre.

Cabe recalcar que la escuadra azteca también registró distintas bajas dentro de la plantilla que podrían comprometer su pase al no contar con varios de sus mejores hombres para el decisivo partido ante el cuadro africano. Esto, en parte, debido a la lesión de Eric Aguirre y la suspensión de Johan Vázquez tras el encuentro con Japón.

(Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Entre lesiones y suspensiones, el Jimmy se verá obligado a improvisar un once inicial distinto al que alineó durante los dos primeros partidos de la justa veraniega, por lo que el combinado tricolor tendrá que adaptarse lo más pronto posible para no tener una sorpresa ante la única selección que no ha sumado puntos dentro del Grupo A.

Es así que para este partido, México participará con una alineación conformada por Guillermo Ochoa, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, César Montes, Jorge Sánchez, Luis Romo, Uriel Antuna, Sebastián Córdova, Cristian Rodríguez, Henry Martín y Alexis Vega.

Este tercer duelo de la fase de grupos definirá si México avanza y continúa con el sueño Olímpico o culmina trayectoria. Pese a mostrar un gran nivel de juego en su primer partido ante Francia, hoy su pase no está asegurado, especialmente porque se medirá al país africano con un grado de presión considerable.

Las ilusiones que se generaron luego de haber derrotado a Francia por un contundente 4 a 1 se pusieron en duda después de caer ante los anfitriones 2 a 1. El tercer partido de la selección contra los sudafricanos definirá si fracasan o avanzan.

(Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Antes del juego contra Sudáfrica, México se encuentra en la segunda posición del grupo A con una diferencia de +2 goles; aquellos que podrían arrebatarle el boleto serían Japón y Francia, los nipones ocupan el primer lugar con 6 puntos y + 2 goles mientras que los galos son terceros con 3 puntos pero con una diferencia de goles de -2.

Si México gana ante el combinado sudafricano se clasifica de manera automática, ya sea en segundo lugar o primero, en caso de que Francia derrote a Japón. En ese escenario se tomaría en cuenta a quien llega con mejor diferencia de goles.

Si México empata debería esperar que Japón empate o derrote a los franceses para poder acceder como el segundo lugar del grupo.

Si México pierde su acceso a cuartos de final sería complicado, necesitaría que Japón venza obligatoriamente a Francia. El acumulado de goles a favor y en contra jugará un papel crucial, es por ello que la selección nacional debe evitar una goleada catastrófica. Sin duda este escenario es el menos deseable, pero debe contemplarse, pues los africanos no son un rival sencillo pese a que no han acumulado puntos en la competencia.

