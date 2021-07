Cuáles serán las bajas que tendrá México contra Sudáfrica en el último juego de grupos en Tokio 2020

Entre lesiones y suspensiones, el Jimmy se verá obligado a improvisar un once inicial distinto al que alineó durante los dos primeros partidos de la justa veraniega (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Llegó el momento de la verdad para la selección mexicana olímpica, ya que tendrá su primer partido de vida o muerte ante su similar de Sudáfrica en Tokio 2020, correspondiente al último partido de la fase de grupos y con el que espera firmar su presencia en los cuartos de final del torneo.

Lamentablemente para la escuadra dirigida por Jaime Lozano, este compromiso lo encaran con distintas bajas dentro de la plantilla, por lo que no podrán contar con sus mejores hombres para el decisivo partido ante el cuadro africano.

Entre lesiones y suspensiones, el Jimmy se verá obligado a improvisar un once inicial distinto al que alineó durante los dos primeros partidos de la justa veraniega, por lo que el combinado tricolor tendrá que adaptarse lo más pronto posible para no tener una sorpresa ante la única selección que no ha sumado puntos dentro del Grupo A.

Jaime Lozano tendrá que realizar modificaciones al once inicial de la selección mexicana olímpica para enfrentar a Sudáfrica (Foto: REUTERS/Molly Darlington)

Los problemas de Jaime Lozano radican en el sector defensivo, ya que ante la selección de Japón, el que fue su capitán en el torneo preolímpico de Concacaf sufrió una lesión y difícilmente tendrá minutos ante los sudafricanos.

Se trata de Erick Aguirre, el lateral izquierdo del Tri y uno de los jugadores fijos del Jimmy en todo su proceso como seleccionador sub 23. Esta fue la primera baja del cuadro nacional, ya que tuvo que salir de cambio al minuto 43 ante los nipones y en su lugar entró el futbolista de Xolos, Vladimir Loroña.

Lamentablemente para el estratega mexicano, a esta baja se le suma la del central de Pumas, Johan Vásquez, quien vio el tarjetón rojo al minuto 63 ante Japón y además de complicar el trámite de aquel encuentro, también puso en serios predicamentos a su entrenador para el siguiente compromiso.

Johan Vásquez no podrá jugar ante Sudáfrica debido a la expulsión que sufrió ante Japón (Foto: REUTERS/Molly Darlington)

El problema de estas dos bajas radica en los suplentes que conforman al equipo mexicano, ya que de acuerdo con el accionar de Jaime Lozano en lo que va del torneo, los destinados para suplirlos no cuentan con la plena confianza del entrenador para ubicarlos en las posiciones necesitadas.

Vladimir Loroña es el único lateral nominal que tiene Lozano dentro de su plantilla; sin embargo, es un futbolista acostumbrado a jugar por el carril derecho, por lo que no es compatible con la posición del lesionado Erick Aguirre.

Esto provocó que durante el partido ante Japón, el lateral diestro titular, Jorge Sánchez, fuera enviado al sector izquierdo, para que Vladimir Loroña estuviera en su posición natural. Este movimiento significaría la primera improvisación del Jimmy para conformar el once inicial de México ante Sudáfrica.

Erick Aguirre es duda para enfrentar a Sudáfrica por una lesión sufrida ante Japón (Foto: REUTERS/Edgar Su)

El otro cambio sería el de Adrián Mora por Johan Vásquez, una modificación natural, ya que ambos son defensores centrales y sería el movimiento lógico dentro del plantel mexicano; sin embargo, el zaguero del Toluca es el único jugador de campo que ni siquiera ha sido convocado para los primeros dos partidos del torneo.

Esta cuestión, sumada a la capacidad de Luis Romo para desempeñarse como central, pondría en duda la participación de Adrián Mora como titular o incluso la del otro central sin minutos, Jesús Ricardo Angulo. De acuerdo con ESPN, existe la posibilidad de que Lozano retrase la posición de Romo hacia la central para dar cabida a Joaquín Esquivel a la contención mexicana.

Esquivel fue otro de los consentidos por Jaime Lozano en el Torneo Preolímpico de Concacaf, por lo que no sorprendería su presencia dentro del 11 inicial para solventar la crisis de jugadores disponibles en la zona baja del equipo.

SEGUIR LEYENDO: