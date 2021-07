“Las Cañadas”, el proyecto inmobiliario que amenaza la Sierra de San Miguelito y enfrentó a AMLO con Astillero

La Cañada del Lobo es un centro recreativo de la región y forma parte de la SIerra de San Miguelito (Foto: Gabriel Padilla)

La Sierra de San Miguelito es una zona boscosa que se levanta en medio de la aridez de San Luis Potosí. Junto a la capital de la entidad, caracterizada por su arquitectura de cantera rosada que se extrae de sus tierras, se extienden árboles más bien chaparros en comparación a otros, de cuatro a cinco metros de altura, arbustos, vegetación y fauna.

No es un territorio destacado por el volúmen biodiversidad que alberga, esas son sus características por existir en medio de los desiertos de San Luis Potosí. Sin embargo, para Pedro Nájera, agroecólogo y activista viviendo en la ciudad de San Luis, su importancia reside en otra característica. En las zonas altas de la sierra, donde abunda el verdor, se atraen las nubes que provocan la lluvia que escurre por sus piedras, que no son un terreno especialmente apto para la captación del agua debido su dureza, sin embargo, después bajan hacia un terreno donde esta agua se acumula y pasa a formar parte de los mantos freáticos del territorio.

No se puede dividir a la Sierra de San Miguelito en dos, como pretende hacer el proyecto de Área Natural Protegida (ANP) promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), argumentando el respeto al derecho de autodeterminación por parte de los ejidatarios de San Juan de Guadalupe.

Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

El periodista Julio Hernández, junto a Pedro Nájera, denuncian que se trata de una irregularidad que terminará por ceder el paso a las empresas inmobiliarias que pretenden levantar una construcción habitacional con el nombre de “Las Cañadas” en un terreno de 1,805 hectáreas. Este terreno, que se está excluyendo por medio de una consulta popular del polígono que conformará el ANP, es a donde baja toda el agua que escurre de la zona más alta de la Sierra.

Fue por estas denuncias que, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el pasado miércoles 21 de julio, la funcionaria Elizabeth García Vilchis acusó a Julio Hernández de difundir información falsa como parte de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana.

Como respuesta, Julio Hernández acudió el día de hoy a la conferencia de prensa matutina para ejercer su derecho de réplica y defender su trabajo periodístico. Con una memoria USB en mano, aseguró tener los videos e imágenes que prueban lo expresado en su investigación.

María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, indicó cómo se están cometiendo fraudes con la promesa de apoyos gubernamentales (Foto:Twitter@bienestarmx)

Confrontó a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, quien aseguró que no tenía conocimiento de un proyecto inmobiliario con el nombre de “Las Cañadas” bajo el argumento de que no había ningún Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para una construcción de ese tipo en la zona. El periodista aseguró que es “imposible” que la Secretaria no tenga conocimiento de este proyecto que ya está haciendo avances en la zona. Argumentó que el MIA sólo es un paso que, en este tipo de proyectos, es precedido por varios otros en los que las empresas se hacen del control de algún territorio.

A la funcionaria Elizabeth García Vilchis, Julio Hernández la convocó a que ofreciera disculpas, por haber errado en acusarlo de difundir información falsa sin tener fundamentos para tales denuncias.

En entrevista con Julio Astillero, el agroecólogo Pedro Nájera relata cómo es que la Semarnat ha hecho un mal trabajo a la hora de registrar y analizar la zona que pretende designar como Área Natural Protegida. Según él, en la justificación para el ANP, la dependencia registra flora y fauna que pertenece a selvas profundas y densas, muy diferentes del ecosistema que existe en la Sierra de San Miguelito.

Julio Astillero y Elizabeth García Vilchis (Foto: Facebook@Julio Astillero/Cuartoscuro)

Según Pedro Nájera, el argumento de la Semarnat para declarar el ANP es la biodiversidad, cuando en realidad la relevancia de la región radica en el hogar que ofrece a otros recursos naturales, como el agua, además de la captación de carbono que ayuda a limpiar el aire de la región.

Sin embargo, la Semarnat continúa promoviendo una consulta popular para que los ejidatarios decidan sobre las 1,805 hectáreas que podrían quedar fuera del ANP. Ya sin la protección del gobierno, los ejidatarios podrían cambiar el uso de suelo de la región para venderlo, por ejemplo, al empresario Carlos López Medina quien, según Julio Hernández, se encuentra detrás del proyecto inmobiliario de “Las Cañadas”.

En respuesta a la réplica del periodista durante la “mañanera”, López Obrador le dijo a Julio Astillero, “No te preocupes”. “No voy yo a afectar ninguna área natural sea protegida formalmente o no, nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente”, fueron las palabras del mandatario hacia el periodista.

