Ganó medio millón de dólares en la lotería de Estados Unidos, pero es indocumentado y no puede cobrarlos

El hombre intentó que alguien más cobrara el cheque, pero eso desató una investigación policial (Foto ilustrativa: Reuters/Borja Suarez)

Un hombre originario del estado de Oaxaca, que vive en Estados Unidos sin documentos, participó en la Lotería de California sin imaginar que pronto sería ganador de más de medio millón de dólares. Sin embargo, se enfrenta a una grave complicación: para obtener su dinero debe tener una cuenta de banco para que el premio sea depositado.

De acuerdo con lo que contó a Univision34 Los Ángeles, hace unas semanas entró a una tienda de licores y compró “dos raspaditos de la lotería uno de 5 y otro de 10 dólares”. Poco después se dio cuenta de que había ganado 750,000 dólares como premio.

“En ese momento me sentí alegre y al mismo tiempo me bajaron lágrimas”, contó. Su estatus migratorio lo llenó de terror, no sabía si podría cobrar el cuantioso premio que había ganado.

El hombre, quien pidió al medio permanecer en el anonimato, entregó el boleto a otra persona para que cobrara el dinero, pues “la gente le decía que no le pagarían el boleto por mi estatus migratorio”.

Esta acción propició una investigación policial que se ha extendido por nueve meses y actualmente el migrante mexicano cuenta con poco tiempo para reclamar lo que ganó.

Sin embargo, más allá de su estatus migratorio, la carencia de documentos podría hacerlo perder esos 750,000 dólares, pues, según la Lotería de California, lo importante para el concurso no es si el ganador es o no un migrante, “lo que sí se requiere por ley es comprobar que están entregando el dinero a la persona correcta”, señalaron.

Con el recorte por impuestos, el premio quedó 525,000 dólares (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

Finalmente el cheque que se le entregó fue de 525,000 dólares, monto neto luego de los descuentos de impuestos estatales, pero, aunque era una buena noticia, el tema también comenzó una carrera contra reloj.

La fecha de vencimiento del cheque está fijada el próximo 30 de julio, por lo que, de no cobrarse, el premio podría perderse. Desesperado, el hombre llamó a la televisora Univision34 para pedir ayuda, pues sin pasaporte ni matrícula consular los bancos no pueden abrir una cuenta.

El medio dio a conocer que contactaron al Consulado General de Los Angeles para pedir apoyo y ayudar al hombre a entregar documentos que lo identifiquen, aunque hasta ahora el futuro del premio sigue en la incertidumbre.

