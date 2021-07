Más de 300 casas afectadas por el desbordamiento del arroyo El Seco, en Zapopan

El desbordamiento del arroyo El Seco en Zapopan dañó más de 300 viviendas (Foto: Twitter / @EnriqueAlfaroR)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), reportó que hasta el momento se tienen registradas 310 viviendas afectadas y 12 vehículos varados en el municipio de Zapopan, esto por desbordamiento del arroyo El Seco.

A través de redes sociales, el titular del ejecutivo local indicó este domingo 25 de julio que por el desbordamiento del arroyo “las labores no han parado desde ayer en la noche”, y aunque se detectaron 56 puntos de inundación, 310 casas afectadas en las que se valorará el daño a menaje, 12 vehículos varados, 3 hundimientos y 2 derrumbes, “afortunadamente no hay personas afectadas”.

Respecto a las causas del siniestro, Alfaro Ramírez especificó que se presentaron dos precipitaciones considerables que ocasionaron la afectación en el municipio del área metropolitana de la entidad; no obstante, aseguró que los pobladores “no están solos” y que las labores continuarán.

Las labores de saneamiento continúan en Zapopan tras inundación (Foto: Twitter / @EnriqueAlfaroR)

“Dos tormentas intensas que azotaron sobre La Primavera y el Cerro de la Bandera, aunado a grandes cantidades de escombros y basura arrastrada por la corriente, han sido un verdadero reto, pero se sigue laborando para liberar vialidades y apoyar a la población”, agregó en su cuenta oficial de Twitter.

En cuanto a las maniobras establecidas por la localidad, el gobernador reconoció el trabajo implementado para la pronta recuperación de los espacios públicos y el pronto abastecimiento de agua potable.

“Todo mi reconocimiento a gobierno de Zapopan por su inmediata reacción y su coordinación entre los municipios del AMG, al gobierno de Tlajomulco y Guadalajara, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapagdl), la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, a la Guardia Nacional y a cada mujer y hombre detrás de este esfuerzo conjunto”, agradeció.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que a pesar de la catástrofe en Zapopan, no se reportan muertos ni desaparecidos (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Aunado a esto, también se reporto el desbordamiento de otro arroyo: El Teisquinque. De tal modo que el gobierno de Jalisco reporta 17 colonias afectadas por las lluvias atípicas en la región; sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron que las afectaciones se deben a los desarrollos inmobiliarios de la periferia.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos Zapopan explicó que los trabajos de recuperación y saneamiento se concentran en cinco sectores: Brisas de la Primavera, Lomas de la Primavera, Miramar, Mateo del Regil y El Tizate.

Sergio Ramírez, director de la coordinación municipal, coincidió con lo dicho por Enrique Alfaro y dijo que hasta el momento no hay reportes de personas desaparecidas, lesionadas ni fallecidas.

En total son 11 las dependencias, entre municipales y estatales, las que están atendiendo la zona afectada: Coordinación de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Mejoramiento Urbano, Obras Públicas, Programas Sociales, Aseo Público, Policía Vial, Seguridad Pública del municipio y del Estado, DIF Zapopan, Parques y Jardines de Zapopan y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

El gobierno federal le dio luz verde a la administración de Jalisco para que pueda concentrar la administración de vacunas contra el CCOVID-19 en los municipios con brotes considerables (Foto: Twitter / @EnriqueAlfaroR)

Mientras tanto, las labores de los equipos de rescate, saneamiento, protección civil y de seguridad continuarán con sus labores para la recuperación de los inmuebles dañados y de los accesos a las vialidades principales que se dañaron en la zona.

No obstante, y aún a pesar de los esfuerzos que están realizando los elementos en tierra y aire, no se tiene fecha estimada en la que se terminarán las labores, aunque se estima que no tardarán mucho.

Finalmente, en materia sanitaria, Enrique Alfaro celebró que el gobierno federal le permitió al local establecer su propia estrategia de vacunación, en la que se tomará como prioridad los focos rojos de los brotes por COVID-19, donde el municipio turístico de Vallarta será el principal beneficiado, pues en las últimas semanas se presentó un particular repunte del nuevo coronavirus en la demarcación.

