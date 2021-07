Tokio 2020: Edson Ramírez, el tirador que busca subir al pódium para poner en lo alto a su país

Edson Ramírez el tirador mexicano que irá a los Olímpicos de Tokio (Foto: Facebook@Edson Ismael Ramírez)

A sus 20 años de edad el tamaulipeco Edson Ismael Ramírez Ramos cumplirá su sueño que tuvo desde sus 11 años cuando vio por televisión los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se hizo la ilusión de ir a los JO en algún momento de su vida.

El tirador deportivo llegó a esta disciplina por casualidad: “Me quedé porque es un deporte en su mayoría individual. En el 2012 cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres, en un centro deportivo en donde yo acompañaba a mi hermana y mi mamá, iba caminando y me topé con una cancha de tiro. Me invitaron a probarme ese día, vieron que tenía cualidades, me invitaron, me gustó y continué”.

Desde que tenía trece años destacó en esta disciplina, y ha sido un ejemplo para su hermana Frida Carolina de 15 años quien sigue el camino de su hermano en el tiro deportivo.

El trayecto de Edson Ramírez no ha sido fácil, en el 2018 cuando fue medallista ninguna autoridad federal se acercó a él . En sus primeros Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia fue el tirador mexicano más destacado, se colgó la medalla de oro y en mismo años fue el segundo mexicano en ganar medalla de tiro deportivo en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

Para la media de su edad sus puntuaciones en las competencias están por encima, el tirador mexicano buscará subir al pódium en Tokio, para que eso suceda debe destacar entre las mejores puntuaciones que en el ranking van de los 629 y 631 puntos.

Ramírez representará a México en la prueba de tiro con rifle de aire varonil de los 10 metros que consiste en disparar 60 veces durante una hora con quince minutos, intentando hacer la mejor precisión para darle al 10. El arma que utilizan llega a pesar hasta 4.6 kilos.

Aunque su papá tuvo diferentes planes porque se dedicaba a ser pelotero; siempre mantuvo a Edson cerca del deporte y soñaba con que su hijo siguiera los pasos de su padrino el “El Rocket Valdez” ex jugador profesional de béisbol, la insistencia, el interés y asombro de Edson Ramírez lo llevaron a experimentar con el rifle y desde ese momento supo que era su pasión. Desde muy joven sus entrenadores Gerges Chiprut, en Ciudad Victoria y Blas Ruiz, en Saltillo, lo han formado para llegar hasta donde está y gracias a su concentración, fuerza, habilidad, preparación y a su disciplina porque en lugar de descansar prefería entrenar (según sus entrenadores)se ha consolidado como una de las jóvenes promesas en el tiro deportivo

El tirador, apodado el chino por sus ojos rasgados, después de su desempeño en el Clasificatorio de tiro deportivo que se llevó a cabo en el Salvador, se llevó la medalla de oro en la competencia mixta de rifle de aire 10 metros, con dicha hazaña aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio: cumplió su mayor sueño de su carrera deportiva y lo expreso a la CONADE con las siguientes palabras:

“Me siento muy feliz porque se cumplió uno de los objetivos que era conseguir una medalla, no se pudo por la parte individual, pero por equipos afortunadamente sí. Además, fue bastante padre volver a competir fuera de México, emocionante volver a encontrarme con contrincantes de otros países”





