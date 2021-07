Qué debes hacer si quieres trabajar en Japón

La confianza empresarial nipona mejoró en junio hasta su mayor nivel desde 2018 (Foto: EFE/Franck Robichon/ Archivo)

Japón se ha convertido en un destino soñado para empezar una nueva vida en el imaginario de muchas personas, debido a su amplia cultura, altos niveles de educación, servicios de salud óptimos y ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes.

Tanto así que la nación nipona se ha vuelto uno de los países alrededor del mundo con la cifra de desempleo más baja, de acuerdo a los datos que otorgó el gobierno japonés, en enero de 2021 alcanzaron el 2.9 por ciento de tasa de desocupación; mientras que naciones como México mantienen un 4.7 por ciento, aunado a la mínima recuperación económica que se ha tenido después de la pandemia por COVID-19.

Para los ciudadanos mexicanos puede resultar un poco difícil mudarse a los países asiáticos, especialmente por los contrastes culturales y la enorme diferencia en el idioma; sin embargo, no es imposible porque hablar la lengua española podría colocarse como un extra al momento de solicitar empleo.

Japón registró un superávit corriente de 15.180 millones de euros en mayo de 2021 (Foto: EFE/Franck Robichon /Archivo)

Es importante conocer que uno de los principales requisitos para contratar a los extranjeros en Japón, es que las empresas deben de comprobar ante las autoridades que ningún local puede cubrir la vacante; por tanto, tener en el CV que se domina la lengua española puede ser un extra cuando se está en la competencia por un puesto de trabajo, ya que da habilidades que un local, quizá, no pueda cubrir en alguna empresa que realice negocios con las naciones hispanohablantes.

No obstante, la mayoría de las vacantes disponibles en el país nipón piden que se tenga como primera o segunda lengua dominada el inglés, especialmente al momento de enviar el currículum. Entonces contar con dos idiomas dominados y certificados, coloca a los extranjeros como potenciales candidatos a ser contratados.

El Banco de Japón analiza el impacto económico del repunte de contagios (Foto: EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo)

¿Qué se necesita para entrar a Japón?

Más allá de si se tiene o no una carta por parte de alguna empresa extranjera para laborar con ellos, si se desea hacer turismo no se debe de solicitar una visa, ya que para los mexicanos aplica la cláusula de entrada al país sin visa en viajes de turismo, visita a familiares o amistades, visita de negocios, participación en competencias deportivas, participación en ferias, seminarios o congresos, asistencia a conferencias o reuniones internacionales, siempre y cuando el viaje no exceda los 90 días.

En cambio, si se desea trabajar legalmente en Japón se debe de aplicar por la visa de trabajo y esa sólo se puede solicitar si se cuenta con una oferta laboral de una empresa en aquella nación, la cual debe encargarse de gestionar el certificado de elegibilidad que emite el gobierno, documento indispensable para realizar la petición de residencia temporal.

Los requisitos que se deben de cumplir para que la embajada comience el trámite son:

-Capacitación académica y profesional acorde a la vacante de trabajo, es decir, comprobar que se cuenta con los estudios necesarios mediante el título profesional de grado, maestría o doctorado.

-Tener 10 años de experiencia comprobable en el puesto solicitado, se puede verificar mediante recibos de nómina, historial en el SAT o seguro y cartas de recomendación.

-Dominio del idioma japonés, se recomienda que se acredite el examen de certificación El Nôken (JLPT por sus siglas en inglés).

-Seguro médico de gastos mayores en el extranjero.

No obstante, aunque para la empresa quiera un perfil determinado laborando para ella, si el estado japonés al evaluar todos los requisitos considera que no se cumple con los características no emitirá el certificado de elegibilidad y por lo tanto es negada la solicitud de visa.

Las principales ofertas de trabajo son en fábricas, almacenes, carga y descarga de mercancía, docentes de español e inglés, camareros en restaurantes y puestos de comida rápida (Foto: REUTERS/Yuya Shino)

Aunque parezca imposible encontrar un empleo por los altos estándares que solicita la nación nipona para otorgar la visa de trabajo, muchos mexicanos han logrado volver a esta nación su hogar a lo largo de las últimas décadas.

En diversos foros en internet, los connacionales recomiendan filtrar en las bolsas de trabajo a aquellas ofertas que pidan español como lengua necesaria para el puesto, ya que esto podría ser de ayuda cuando la empresa solicite el certificado de elegibilidad.

Por último, de acuerdo a los trabajos que desempeñan los mexicanos en Japón, las principales ofertas son en fábricas, almacenes, carga y descarga de mercancía, docentes de español e inglés, camareros en restaurantes y puestos de comida rápida.

