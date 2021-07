“Si es su esposa, cómo no lo va a apoyar”: AMLO explotó contra el INE por sanción a Samuel García y Mariana Rodríguez

Fotos: Cuartoscuro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las decisiones más recientes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no le dan confianza, sin embargo “hay que respetarlo”.

Al ser cuestionado por un reportero durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, sobre la sanción del INE en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40 millones de pesos por el presunto pago de 20 millones de pesos a “influencers” para que promovieran el voto a favor de ese partido el 6 de junio, así como la multa contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, porque su esposa Mariana Rodríguez, quien es influencer, no le cobró por las publicaciones en sus historias de Instagram; el mandatario se pronunció de manera contundente.

" (...) No me dan confianza estas decisiones, la verdad, pero pues hay que respetarlo… (Los influencers) deben de participar como todos, sin límites, y es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo.. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa.. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político”, aseguró.

“Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad. Eso que hicieron de los candidatos, si se analiza bien a los que me refería (del retiro de las candidaturas a los aspirantes a los gobiernos de Guerrero y Michoacán), fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, derechos políticos, pero además un absurdo desde el punto de vista inclusive legal. Si se analiza ese caso, para los estudiantes de derecho que revisen este asunto, pero además como ya no hay otra instancia, dejaron sin participar a dos candidatos y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente irregulares”, señaló.

Al recordar el caso del retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón en el caso de Michoacán, Andrés Manuel López Obrador aseguró que tanto el INE como el Tribunal Electoral “no están haciendo bien las cosas”.

“No puedo opinar de esto… (pero) yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena de Guerrero y Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, aseveró.

El mandatario señaló que las resoluciones de ambas instituciones electorales son incluso contradictorias, e incluso, excesivas.

“En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al Tribunal, el Tribunal responde diciendo ‘sí debe de sancionarse por un supuesto no comprobado de 20 mil pesos’... bueno, no es la cantidad.. Vamos a pensar que no comprobaron, porque hasta comprobaron que no había campañas… Pero bueno, dice el Tribunal, responde el INE ‘sí hay que sancionar pero no con excesos, es decir, no les quiten la candidatura’ (...) Responde el INE al Tribunal con más agravantes: ‘no solo no comprobaron sino lo hicieron con dolo… Resuelve el Tribunal: quítenles la candidatura”, apuntó.

“O sea, una contradicción completa. Lo que el INE y el Tribunal están planteando es un exceso, luego cambia de parecer de manera muy rara y resuelve o termina resolviendo quítenle la candidatura”, resaltó.

