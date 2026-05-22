México

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del viernes 22 de mayo.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AM717

PUBLICIDAD

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:25

Estado: Demorado

Vuelo: CM857

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 02:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM646

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:50

Estado: Demorado

Vuelo: AM2080

Destino: Los Mochis

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:20

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AM2062

Destino: Obregon

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 22 de mayo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 22 de mayo

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 22 de mayo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 22 de mayo

Se acaba la tarifa barata del Tren Felipe Ángeles: en esta fecha el viaje podría costar más del doble

Los usuarios tienen un mes para aprovechar la promoción antes de que aumente el precio del trayecto desde Buenavista hasta la terminal área

Se acaba la tarifa barata del Tren Felipe Ángeles: en esta fecha el viaje podría costar más del doble

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Reportan atrasos en Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Reportan atrasos en Línea 7

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

Ulises Lara señaló que, como consecuencia de la infiltración criminal en municipios de Morelos, el estado vivió el asesinato de exalcaldes y agresiones contra aspirantes a candidatos

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

Tras agresión en Escuinapa, Ejército Mexicano localiza narcocampamento con chalecos alusivos al Güero Pin

ENTRETENIMIENTO

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada por Addis Tuñón como tutora de su nieto

Saxofonista María Elena Ríos al centro: defensa de Vera Carrizal acusa ilegalidad tras nueva atracción del caso por la SCJN

Christian Nodal habló de dinero y golpes bajos en su carrera en medio del conflicto con su familia: “Las traiciones son horribles”

Christian Nodal acusa a otros artistas de fingir “sold outs” en sus conciertos

DEPORTES

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver

¡No se hacen daño! Cruz Azul y Pumas mantienen el empate a ceros en la Gran Final y todo se define en la vuelta