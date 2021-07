Exatlón México: qué participante fue acusado por su pareja de violencia física y psicológica

Marco Beltrán participó en "Extalón" y es peleador profesional de MMA de la UFC (Foto: TV Azteca)

Marco Beltrán, quien participó en Exatlón México durante la segunda temporada del reality y que es profesional de Artes Marciales Mixtas UFC, fue acusado en la tarde de este miércoles de presunta violencia física y psicológica por su ex pareja.

La joven que se hace llamar en redes sociales “La princesa sayajin” compartió a través de su cuenta de Instagram los abusos que presuntamente ha vivido a manos del peleador. La influencer subió 10 fotografías en la que muestra sus piernas, brazos y manos llenas de moraduras, agregando una larga descripción narrando a detalle su terrible experiencia.

“Marco en varias ocasiones me pateó, me empujó, me aventó al piso, me jaló el cabello, me ahorcó, me escupió en la cara, me rompió muchas cosas, me pegó y el cuando yo le decía ‘¿estás consciente de que me pegaste?’

La joven compartió una serie de fotos de todo su cuerpo con moraduras (Foto: Instagram/@laprincesa_sayajin)

Me decía “no, no te pegue porque si yo te pegara, ya estarías muerta de un golpe’, decía, ‘enséñame las marcas si no hay marcas no te pegue!’, me decía ‘solo te di una patadita, tú te hiciste ese moretón sola porque yo solo te empuje y tú te aventaste un clavadote por exagerada!”, escribió al comienzo de su mensaje.

La joven también narró cómo sufrió de violencia psicológica por parte de Beltrán y lo acusó de ser él el responsable si algo le llegase a ocurrir después de hacer esta denuncia, pues también aseguró que el atleta fue diagnosticado y canalizado hacia un psiquiatra porque “tiene un trastorno que sufren las personas que se dedican a deportes de contacto físico y que tenía que estar medicado, obviamente jamás quiso ir”.

Externó estar segura de que el joven tendrá su propia versión de los hechos con la cual se defenderá de las acusaciones ya que él aseguraba que ella está “loca” y lo agredía.

En la conversación, Beltrán acusa a la joven de haber intentado apuñalarlo (Foto: Instagram/@laprincesa_sayajin)

Agregó que decidió realizar esta denuncia publica debido a que algunos de sus amigos han sido amenazados, no quiere que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y porque considera a Beltrán como una persona peligrosa por ser peleador profesional de la MMA.

“Él ya tiene una denuncia de mi parte porque temo por mi vida, temo porque algo me pueda hacer y quiero que se sepa por si algo me pasa quede en manos de Marco Beltrán”, escribió.

Además de sus fotos, la joven también publicó conversaciones con el ex competidor de Exatlón, en donde demuestra que su ex pareja está consciente de que fue denunciado por violencia, agregando que no cree que esto sea mejor para ninguno de los dos, menos para ella.

Marco Beltrán no ha dado ninguna respuesta a la denuncia (Foto: Instagram/@truhansport)

“Sólo te voy a preguntar si de verdad quieres eso”, “Porque si nos vamos a esa guerra, voy a usar todo mi recurso también y créeme no va a ser nada chido”, “Y se gasta mucho dinero, ¿tienes el dinero? ¿Tienes la energía para eso?”, escribió el peleador.

En la misma conversación, Beltrán acusa a su ex pareja de haber intentado apuñalarlo, entre otros supuestos delitos que habría cometido la joven, a lo que ella le responde que actuó en defensa propia, pues él la habría intentado estrangular.

La presunta víctima también denunció a través de sus stories de Instagram que las capturas de pantalla de sus conversaciones que había compartido están siendo borradas de la plataforma debido a que han sido denunciadas, además de que han intentado robar su identidad creando perfiles falsos.

Actualmente Marco Beltrán tiene su cuenta de Instagram como privada y la UFC no se ha pronunciado al respecto.

