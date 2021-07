Igual que Nodal y Belinda, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se tatúan para sellar su romance

José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan un poco más de un año de relación. (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)

Parece ser que José Eduardo Derbez ya dejó de lado las especulaciones en torno a su vida privada y a su relación sentimental, pues luego de que decidió mostrarse más abierto respecto a su relación con la influencer Paola Dalay, ahora realizó un acto que indica que el noviazgo está tomando tintes más formales.

Y es que el hijo menor de Eugenio Derbez se tatuó en honor a su novia, se trata de la inicial de su nombre en el tobillo, acción que inevitablemente hace recordar a otra famosa pareja del espectáculo: la de Chsitian Nodal y Belinda, quienes también se tatuaron el nombre y el apócope de cada uno.

Mientras el cantante de música regional mexicana se tatuó “Beli” en la oreja, Belinda eligió el mismo lugar en el cuerpo en que ahora José Eduardo Derbez lleva una “P”, el tobillo.

Paola Dalay compartió la "P" que tiene tatuada José Eduardo Derbez en el tobillo (Foto: @paodalay_2203/Instagram)

Este hecho lo presumió la influencer en sus historias y con un breve “Ay wow” y un par de emojis, etiquetó al actor cómico, quien ya ha dado muestras públicas de su romance con la joven, cuyo romance en común escondieron durante varios meses.

Ya anteriormente Dalay se había tatuado la inicial de su novio formando un corazón en el antebrazo, por lo que ya se especula que el amor entre ambos “va en serio”. Fue el 12 de julio cuando el también hijo de Victoria Ruffo reveló qué tan enamorado está de la modelo. “El amor no se busca, el amor se encuentra. Y yo te encontré a ti”, describe en su post que alcanzó la reacción de más de 238 mil personas.

En una entrevista reciente expresó que su actual noviazgo camina bien, a diferencia de su antigua relación con Bárbara Escalante, con quien tuvo conflictos y quien hace meses también protagonizó rencillas con Dalay.

Paola y José Eduardo mantuvieron su relación escondida de los medios por varios meses (Foto: Instagram@paodalay_2203)

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, dijo al periodista Edén Dorantes.

Y es que de su antiguo noviazgo hubo varios tragos amargos. Tras cinco años de relación, José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante hicieron pública su ruptura en agosto de 2019. Poco más de un año después, el conductor de Miembros al aire inició una nueva etapa amorosa en su vida al entablar un noviazgo con Dalay, quien tuvo roces con la expareja del artista en más de una ocasión.

Uno de los roces más polémicos ocurrió en un vídeo que Bárbara subió en su cuenta de Instagram, por el cual varios usuarios de la red social afirmaron que se trataba de una indirecta contra la pareja actual de José Eduardo: “Ni la tanga se me mete tanto como tú a mi perfil, pinche traumada”.

Fue hace unos meses cuando José Eduardo presumió que su novia se tatuó su inicial formando un corazón (Foto: Captura de pantalla)

Después de este reel, Bárbara Escalante subió una serie de historias en donde aclaró que no se trató de ninguna indirecta: “Oigan, me da risa porque en mi último reel que subí, la gente como de ‘ya sé a quién se lo mandaste’ o ‘es para esa persona’”.

“A ver, yo no etiqueté a nadie, yo no taggeé a nadie, si a ustedes les quedó el saco, si a ustedes les quedó el chaleco, es tu problema, no mío”, agregó. Ante estas publicaciones, Paola Dalay decidió no quedarse callada y respondió por medio de preguntas en Instagram.

“¿Por qué te tiene tanta envidia Bárbara? Es que no te supera”, cuestionó uno de los seguidores de Paola, a lo que ella aseguró: “Eso es más que obvio!”. Otro seguidor dijo “Tú estás más bonita que BE (Bárbara Escalante) la neta, y ella lo expresa con su envidia”, expresó en redes sociales.

