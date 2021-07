Rumbo a la NASA: quién es el estudiante mexicano que participará en un programa de la agencia espacial

(Foto: Twitter @SEP_mx)

Se llama Jesús Alejandro Romano Reyes, es mexicano, y en el mes de noviembre viajará a Alabama, EEUU, para participar en el Air and Space International Program de la NASA.

Desde pequeño, el estudiante de Ingeniería Mecatrónica quería vivir experiencias únicas, y soñaba despierto con que los aliens venían a la Tierra y le decían que era el elegido.

“Con el tiempo me di cuenta que yo soy el director, el guionista y el protagonista de mi vida”, contó Romano.

Aunque hoy es un alumno brillante en su facultad, en realidad, al principio no iba a estudiar esa carrera.

“Es gracioso cómo inicié mis estudios; originalmente quería estudiar programación, pero en la prepa uno de mis profesores me comentó que mejor debería estudiar Ingeniería Mecatrónica, me habló de la carrera, de sus ventajas y me convenció”.

Así fue como terminó especializándose en mecánica, electrónica, informática y sistemas de control en el Tecnológico Nacional de México en Cancún. En 2020, tuvo la oportunidad de conocer a Jonathan Sánchez, un mexiquense brillante que a sus 23 años ya ha sido premiado dos veces por la NASA y desarrolló el primer material mexicano que se utiliza en la Estación Espacial Internacional.

“Jonathan Sánchez tenía el propósito de hacer un grupo de jóvenes que estén interesados en la ciencia y la tecnología. En este grupo se me presentó la oportunidad de participar en la convocatoria ‘International Air and Space Program’”, explicó Alejandro Romano.

(Foto: Twitter @SEP_mx)

El estudiante de Cancún comenzó entonces a desarrollar su investigación, basada en las posibles aplicaciones del CubeSat, un nanosatélite ligero y económico que a menudo se pone en órbita con fines educativos e investigación universitaria.

“Necesitaba enviar una propuesta de evaluación y recordé que en la clase de microcontroladores nos habían enseñado sobre una pequeña placa llamada ‘Raspberry Pi’, una minicomputadora. Investigué las posibles aplicaciones de la placa y descubrí que una de ellas es poder utilizarla como base de un microsatélite, un cubesat”, contó el estudiante.

“Fue así que desarrollé la propuesta ‘Cubesats: microsatélite para comunicaciones e investigación’. Este microsatélite permite la comunicación e investigación científica y con esto pretendo acercar a jóvenes a la ciencia, al espacio y a la investigación”, agregó.

(Foto: EFE/Aaron M. Sprecher/Archivo)

A principios de 2021, la agencia espacial de EEUU le envió la carta de aceptación: “Fue como recibir una carta de Hogwarts”, bromeó Romano.

Ahora, los jóvenes seleccionados están completando una capacitación en línea para practicar y adquirir nuevas habilidades, antes de enfrentarse al desafío. El programa se llevará a cabo de manera presencial en Huntsville, Alabama, del 14 al 20 de noviembre.

“Allí nos dividirán en equipos de trabajo y a cada equipo se le dará una problemática que pueda presentarse en misiones espaciales y nosotros tendremos que resolverla. Al final, se hará un concurso donde el mejor proyecto va a tener una aplicación real y se enviará a la estación internacional”.

Romano se describe como una persona honesta, perseverante y apasionada, que se fija metas en la vida para obtener grandes éxitos. Su próximo objetivo es formar parte del equipo que logre el primer puesto en el Air and Space International Program.

“Me ilusiona mucho poder estar en la NASA y compartir tiempo y espacio con ingenieros expertos y jóvenes de otros países. A mi regreso me gustaría apoyar a jóvenes mexicanos para que participen en este tipo de programa y cumplan sus sueños”, explicó.

Además, piensa seguir formándose. Le gustaría estudiar la carrera de Física, o una maestría en Ingeniería Física.

SEGUIR LEYENDO: