Embajador de Israel en México negó que extradición de Tomás Zerón sea por cuestiones políticas

Zvi Tal, embajador del Estado de Israel en México, negó a través de sus redes sociales oficiales que el caso de extradición de Tomás Zerón se relacione con cuestiones políticas.

Lo anterior, en relación con el texto publicado a través del The New York Times “Tomás Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel”, donde presuntos funcionarios informaron que el “forcejeo diplomático” ha complicado la extradición, pues, hasta ahora, Israel no habría tomado medidas sobre la solicitud de asilo o la petición del gobierno.

En este contexto, Zvi Tal aseguró que no hay base alguna que sostenga los dichos de la fuente citada en el diario, puesto que ésta “no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”.

En hilo de Twitter siguió, y más adelante confirmó que “Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición”, y confirmó que las autoridades de ambos países han estado en contacto directo, y “han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí”.

Por lo anterior, informó que el “objeto del diálogo entre las autoridades competentes israelíes y mexicanas es asegurar que la petición de extradición sea debidamente ingresada y considerada.”

Para cerrar, aseguró que no existe ningún retraso en el asunto de la extradición de Tomás Zerón, y culminó con etiquetas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a su titular, el canciller Marcelo Ebrard.

Uno de los funcionarios consultados por el NYT aseguró que aunque no se ha hablado públicamente sobre el caso, la inacción contra Tomás Zerón responde a una reprimenda diplomática porque México “ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.

Dijo también que la solicitud de asilo del ex funcionario mexicano podría estar justificada, pero que aun se estaba investigando el tema. No obstante, agregó: “¿Por qué habríamos de ayudar a México”.

La fuente del NYT recalcó que la gestión de López Obrador ha apoyado resoluciones que son duramente críticas con Israel en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

En ese sentido, el funcionario señaló que tal como “México castiga a Israel por crímenes que no cometió”, las autoridades podrían estar acusando a Zerón con “motivos políticos”, por lo que consideran que las afirmaciones de falsedad en la solicitud del ex funcionario podrían ser ciertas.

Quién es Tomás Zerón

Tomás Zerón era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en uno de los episodios de violencia más intensos de la historia de México.

Actualmente es acusado de secuestrar, torturar, y manipular evidencia en las indagatorias del caso, además de malversar alrededor de 50 millones de dólares de fondos públicos.

Zerón formó parte de la investigación que arrojo la conocida “Verdad Histórica” que aseguraba que un grupo criminal asesinó y quemó a los jóvenes, pero sin incluir las relaciones de la policía estatal y militar con el crimen organizado.

En 2019, ya entrada la administración de AMLO, el ex funcionario huyó a Canadá y para septiembre de ese año se dirigió a Israel, un país que no cuenta con un tratado de extradición con México.

De acuerdo con el medio estadounidense, se mantuvo en ese país hasta que su visa venció, pero al concluir su estancia en ese estado solicitó el asilo político “alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su predecesor”.

