“Pudo haber sido ideada por Cantinflas”: la mordaz crítica del The Economist a la consulta popular de AMLO

Desde el minuto uno de la idea del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre hacer una consulta ciudadana para enjuiciar a sus predecesores, se desató la polémica, dentro y fuera del país. Y es que para muchos simplemente resulta absurdo que se tenga que hacer un referéndum para llevar a juicio a los exmandatarios, cuando eso depende más de si se les comprueban los delitos o no, como a cualquier ciudadano.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta que será sometida a consulta el próximo 1 de agosto.

“Es una pregunta que pudo haber sido ideada por Cantinflas”, empieza un despiadado artículo de la prestigiosa publicación inglesa The Economist, “descodificado, lo que significa es, ¿debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial de sus cinco predecesores más recientes y sus subordinados?”, agrega.

Entonces este editorial enfatiza que López Obrador ha insistido desde siempre en que se convirtió en presidente para acabar con lo que él llama 30 años de gobiernos “neoliberales” y corruptos, responsabilizando a los cinco presidentes de esos periodos por corrupción, concentración de la riqueza, fraude electoral y una fracasada guerra contra narcotráfico que solo dejó miles de víctimas y engendró aún más violencia.

Esta idea la hizo del conocimiento público el presidente, de una manera ya más aterrizada, poco después de hacerse de la presidencia mexicana, en las elecciones de 2018.

“Recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien es una parodia del estado de derecho. La Corte Suprema, cuyo presidente se jacta de tener una relación ‘afectuosa’ con AMLO , dictaminó estrictamente que el referéndum era constitucional, pero suavizó la cuestión a su enrevesada forma actual. Lo que hace que el ejercicio sea aún más surrealista es que el presidente dice que no votará, porque no es ‘vengativo’ y no quiere detenerse en el pasado. Sin embargo, si ‘la gente’ decide lo contrario, actuará según sus deseos”, puntualiza el texto.

El medio experto en economía también refiere que este referéndum sirve a varios de los propósitos del presidente. “Le gustan los votos consultivos. Los ha utilizado para respaldar decisiones que quería tomar de todos modos”.

Por ejemplo, la consulta tendrá, afirman, una fuerza vinculante si participa el 40% del electorado y la mayoría vota a favor. De ser así, advierten, el gobierno establecerá una especie de comisión de la verdad sobre el pasado reciente. También apuntan que la votación solo confirma que, en la lucha contra la corrupción, López Obrador prefiere el teatro, que él puede dirigir, a la sustancia del asunto.

Afirman también que aunque los mexicanos están hartos de la corrupción, esta goza de buena salud en el país. Más bien, especifican, hay una regresión en el tema. Por ejemplo en el caso de los contratos públicos que en la actual administración se han otorgado de manera directa sin licitación, que representan un 81% de los casos, comparado con el 79% con Peña Nieto.

“La oficina del fiscal especial para casos de corrupción ha sufrido un recorte de fondos y personal. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una herramienta política. El año pasado, España extraditó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la petrolera estatal, a quien se busca por aceptar sobornos de Odebrecht, una constructora brasileña. No ha sido encarcelado y se ha convertido en testigo protegido, incriminando a los enemigos del gobierno. AMLO acosa a activistas anticorrupción: ha criticado a Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI) decenas de veces en sus ruedas de prensa matutinas, y las autoridades fiscales lo han sometido a auditorías punitivas”, sentencia el artículo.

Recuerdan que eso ya le pasó factura a la Cuarta Transformación del presidente, como en los pasados comicios de junio donde su partido Morena perdió su mayoría en la cámara baja del Congreso y sufrió una humillante derrota en la Ciudad de México. “Aunque sigue siendo popular, López Obrador ya no es invencible”.

A eso se le suma, mencionan, el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades, la recesión económica consecuente del azote del mismo COVID-19, así como la violencia indiscriminada del crimen organizado.

Entonces, The Economist concluye: “Para distraer la atención de las fallas políticas, su presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.





