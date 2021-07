“No entiendo”: Viri Ríos explicó por qué no votará en la consulta de AMLO para enjuiciar expresidentes

Consulta Popular AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El próximo 1 de agosto se llevará a acabo la consulta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que determinará si se debe o no enjuiciar a ex presidentes mexicanos por los presuntos actos delictivos y corruptos que habrían cometido.

Sin embargo, este ejercicio ha sido ampliamente cuestionado por los críticos del presidente, entre ellos, la periodista Viri Ríos, quien recientemente aseguró en redes sociales que no participaría en la consulta porque ni siquiera entendía la pregunta.

“No voy a votar en la consulta porque no entiendo la pregunta. Y en protesta por el despilfarro de hacerla”, escribió en sus redes.

Este comentario la volvió objeto de amplias críticas por parte de otros usuarios quienes insultaron su inteligencia y le pedían que volviera a estudiar.

“Viri Ríos es el claro ejemplo de como los títulos y universidades ‘prestigiosas’ NO SON GARANTÍA ABSOLUTAMENTE DE NADA. Egresada de Harvard y no entiende una simple pregunta, y para colmo se indigna por la consulta y no por el gasto en lo que se tragan los parásitos del INE”, escribió el usuario Virelf Setsero para contestarle.

Sin embargo también hubo internautas que la apoyaron. Señalaban que “la aplicación de la ley no se consulta” y recalcaron que muchos mexicanos han expresado su intención de no participar en el ejercicio.

La opinión de la comunicadora la volvió tendencia en redes sociales, donde decidió profundizar en su postura al escribir: “No estoy en contra de las consultas en lo general. De esta sí”, pero detalló que más allá de falta de conocimiento, la pregunta le parecía “una tomada de pelo y un insulto ante un pueblo con urgentes necesidades en la pandemia”.

Señaló que la consulta se realizará solo por la “absurda terquedad de la que, con frecuencia, nuestras élites políticas son presa”.

La pregunta que se hará el próximo 1 de agosto fue revelada unas semanas atrás en la conferencia matutina. En esta, López Obrador dio a conocer que él no participaría del ejercicio porque su gobierno se mueve de acuerdo a lo que deciden los ciudadanos. “Es mandar obedeciendo”, dijo.

“¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”, fue a grandes rasgos la pregunta aceptada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, el presidente explicó las consideraciones que se han tenido sobre los posibles imputados para consultar el llevarlos a juicio. ““¿Por qué juzgar a Salinas?”, preguntó. “Entregó todos los bienes de la nación y el pueblo de México a sus allegados”. A Ernesto Zedillo, por otro lado, lo señaló por “convertir la deuda privada de unos cuantos, en deuda pública”, mientras que ha Fox lo calificó como “un traidor a la democracia” al “imponer a Felipe Calderón”, a quién el tabasqueño criticó por haber dado inicio a la Guerra contra el Narco que le quitó la vida a miles de mexicanos. Finalmente, dijo que el juicio contra Peña Nieto se llevaría a cabo por los “evidentes actos de corrupción” en los que incurrió.

Información en desarrollo...