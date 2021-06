“Irresponsable”: PRD criticó a AMLO por no recibir a Silvano Aureoles

PRD respaldó acusaciones de Silvano Aureoles sobre narcoelecciones en Michoacán (Foto: Twitter@Silvano_A)

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó su respaldo a las denuncias presentadas por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sobre una presunta vinculación de candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el crimen organizado.

Jesús Zambrano, quien encabeza al PRD a nivel nacional, acusó que es una “irresponsabilidad” del presidente Andrés Manuel López Obrador no tener la apertura al diálogo con el mandatario michoacano. Además, indicó, el titular del Ejecutivo federal “tuvo el descaro de insinuar que era un tema de reflectores y aprovecharse de la presencia de medios de comunicación”.

“Silvano Aureoles se ha mostrado valiente y firme al seguir priorizando la seguridad de su estado. Desde el PRD tiene nuestro total apoyo, le exigimos a López Obrador que tenga apertura al dialogo, que se deje de actitudes retrógradas que solo siguen polarizando al país, y que mejor atienda las denuncias de nuestro gobernador porque sabemos que serán de gran utilidad para salvaguardar la vida de las y los michoacanos”

Jesús Zambrano, quien encabeza al PRD a nivel nacional, acusó que es una “irresponsabilidad” del presidente Andrés Manuel López Obrador no tener la apertura al diálogo (Foto: Cortesía PRD)

Por otra parte, el dirigente perredista aseguró que no se trata de un asunto electoral sino un tema de seguridad nacional que es de competencia federal. En este sentido, indicó que el mandatario mexicano tiene la obligación de escuchar y actuar ante la información que tiene el gobernador de Michoacán.

“Con pruebas en las manos, desde las 6 am, el gobernador de Michoacán solicitó una audiencia con el presidente de la República, no para utilizar la mañanera con un fin electorero como lo insinuó López Obrador. El estado de Michoacán corre el riesgo de convertirse en un narcoestado y claramente al titular del Ejecutivo no le interesa en lo más mínimo porque sabe que su partido, Morena, está coludido con el narcotráfico. Estamos ante un momento crítico para la historia del país; el presidente no le puede dar un trato así a ningún gobernador”, señaló en un comunicado de prensa.

“Evidentemente este no es un tema electoral, es un tema de seguridad nacional y es de competencia federal. Es obligación del presidente de la República no solo escuchar, sino también actuar ante la información que tiene Silvano Aureoles. Las acciones de López Obrador siguen cubriendo con un manto diabólico a su narcopartido”

Silvano Aureoles esperó afuera de Palacio Nacional para entregarle a López Obrador las pruebas sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado (Foto: Twitter@Silvano_A)

Desde las primeras horas de este martes 29 de junio, el gobernador Silvano Aureoles se presentó en la puerta de Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente López Obrador. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna, decidió retirarse del recinto.

Por su parte, el mandatario señaló que a él no le corresponde recibir dichas denuncias y pidió respetar la investidura presidencial.

“No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales, o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que respetar la investidura presidencial”, dijo el titular del Ejecutivo federal en conferencia matutina.

López Obrador no lo recibió, alegando que la denuncia del gobernador no está dentro de sus atribuciones (Foto: Presidencia de México)

A lo anterior, Aureoles Conejo respondió: “Tampoco vengo a faltarle el respeto a la investidura presidencial, yo sí soy hombre de leyes y de instituciones y sé respetar, y la investidura nunca estará en riesgo si me recibe”.

En la rueda de prensa del pasado jueves, López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo el gobernador de Michoacán. Ante ello, el mandatario pidió que se presentaran pruebas de sus acusaciones.

“Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo”, manifestó el gobernador michoacano en un video publicado en su cuenta de Twitter.

