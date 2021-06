“Gobierno impuesto por el narco”: Silvano Aureoles se lanzó contra Morena en Michoacán

El aún gobernador de Michoacán dijo que las elecciones del pasado 6 de junio en Michoacán deben anularse, pues los ciudadanos del estado no quieren un narcogobierno. (Foto:Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

La mañana de este miércoles, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estuvo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su programa radiofónico Por la mañana, en donde declaró que el triunfo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones intermedias, celebradas el 6 de junio, fue decidido por el crimen organizado.

Ante esto, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, calificó de preocupante dichas declaraciones. Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el expresidente panista dijo que eran muy preocupantes las declaraciones de Aureoles Conejo, sobre que en Michoacán, la elección a favor de Morena había sido elección del crimen organizado.

“Muy preocupante lo que denuncia @Silvano_A con @CiroGomezL : En Michoacán el Crimen Organizado decidió la elección en favor de @PartidoMorenaMx”, dijo Calderón Hinojosa.

Y es que durante la entrevista sobre la última etapa del gobierno de Aureoles Conejo al frente del estado de Michoacán, este declaró que durante los años 2010, 2011 y 2012, el estado vivió momentos muy complicados, que no fue fácil remontar el periodo “de mucha ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado pues, prácticamente, como un gobierno paralelo”.

Dijo que esta etapa tan complicada para el estado fue a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, pues recordó el evento en el que se dejaron cabezas decapitadas en una discoteca en Uruapan. “Ahí empezó a descomponerse, y la presencia descarada del crimen organizado en la vida pública, también recordarás que fueron muy famosas aquellas imágenes en donde estaba la procuradora General de Justicia del Estado con Lázaro Cárdenas Batel, en el palenque con El Tisico, Carlos Rosales, en aquellos años, luego, termina Lázaro, todavía le tocó un año con Felipe Calderón, que fue aquella famosa imagen del cinco de diciembre del 2006 cuando llega el presidente Calderón a Apatzingan, que de ahí lo calificó el hoy presidente como el Comandante Borolas”, declara.

Y continúa: “¿Qué pasó en esa etapa?, que llega Leonel Godoy como gobernador del Estado, ¿Cómo llega Leonel Godoy a gobernador del estado?, pues apoyado por la Tuta, tanto que hasta su hermano sigue prófugo de la justicia”.

El aún gobernador de Michoacán recuerda el proceso electoral del 2011, en donde perdió la contienda, y quedó en tercer lugar. “En la mañana siguiente, en una conversación entre los tres candidatos, yo le dije, al aire, con Loret de Mola, cuando Fausto decía que él ya había ganado, le dije con mucha claridad: a ver tú no ganaste Fausto, a ti te impuso la Tuta, otra vez la historia de la Tuta, porque eran los poderosos Caballeros Templarios, ya habían emigrado de la Familia Michoacana a Caballeros Templarios, y el crimen se metió hasta la cocina, despachaban desde la casa de Gobierno, Palacio de Gobierno, ¿Quién orquestó todo eso para que el crimen organizado permitiera la llegada de Fausto Vallejo? Otra vez Leonel Godoy y Jesús Reyna, recordarás que después a la postre Jesús Reyna estuvo preso en Almoloya”, dice Aureoles Conejo.

Menciona que se repite la historia, e hizo el mayor esfuerzo para que Michoacán no cayera, de nuevo, en manos del crimen organizado durante su mandato, pero ahora, desde hace casi tres años, esto cambió por la política de “abrazos no balazos”. “Eso limitó severamente la capacidad, tú sabes que los estados, primero no es nuestra competencia combatir la delincuencia organizada, es una facultad de la federación, pero resulta que ahora no, porque los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, humillan a los soldados, a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, porque tienen la instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa”.

Alfredo Ramírez Bedolla resultó ganador a la gubernatura de Michoacán, por Morena y el PT.

Ante una pregunta de Gómez Leyva, dijo que si se confirma que Alfredo Ramírez Bedolla quedará de gobernador en Michoacán, “el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedolla, representara otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron”.

“El presidente López Obrador debe estar muy preocupado porque el partido que él fundó está al servicio del crimen organizado, México se encamina a ser un narcoestado”, continuó en sus declaraciones Silvano Aureoles.

Silvano Aureoles dijo que Morena es un narcopartido y que la elección debe anularse, pues “los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobernador impuesto por el crimen organizado”.

Dijo que el primer convencido de que las elecciones deben anularse es el presidente López Obrador, si es que tiene los datos correctos, coincidirá con él, pues no debe permitir que se tengan narcogoniernos.

Felipe Calderón calificó de preocupantes las declaraciones de Silvano Aureoles. EFE/ Esteban Biba/Archivo

En las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), salió victorioso, con más del 40% de los votos a su favor.

Ramírez Bedolla sustituyó a Raúl Morón, a quien se le quitó la candidatura por supuestas irregularidades en el reporte de gastos de precampaña.

SEGUIR LEYENDO: