Un ladrón intentó asaltar a los pasajeros de una combi en Edomex pero fue ignorado

Un hombre que fingió hacerle la parada a una unidad de transporte público dentro del Estado de México, en realidad pretendía asaltar a sus pasajeros. No obstante, al amenazar a las personas, nadie le hizo caso, por lo que se resignó y se bajó de la camioneta.

Según un video que circuló en Facebook, el hombre abordó la “combi” el lunes 12 de julio a las 08:00 horas, sobre la carretera México-Texcoco, a la altura de zona de La Loma, con dirección Santa Martha.

El hombre abrió la puerta y comenzó a amenazar a los pasajeros y a instruirles que le dieran sus pertenencias. Mientras tanto, las personas comenzaron a abrir sus mochilas pero, le dijeron a la persona que se esperara.

Tras apenas 15 segundos de interacción en el que el hombre se quedó en la puerta, el presunto ladrón simplemente les dijo groserías y se bajo de la camioneta. “No me espero güey. ¡Ábrete a la v***a!”, fueron sus palabras antes de descender y cerrar la puerta del vehículo.

Tras el incidente, los viajeros simplemente se volvieron a acomodar las mochilas y continuaron su trayecto. No obstante, le recomendaron al chofer que avisara a los demás conductores acerca del hombre, pues argumentaron que se quedó en la parada, como esperando a otra camioneta.

“Deberías telefonear a tus compañeros”, sugirió un hombre. “Deberías avisarle a tus compañeros, porque está ahí esperando el güey”, dijo otro.

Mientras tanto, otra persona propuso que se bajaran todos y le propinaran una paliza al sujeto.

“Deberían de bajar y agarrarlo entre los tres, ahí está parado. Ahí lo agarramos”, externó. Momentos más tarde, se dieron cuenta que ya se había subido a otro auto.

De acuerdo con los pasajeros, el hombre se subió a una segunda unidad (Foto: Twitter@LeoBlack1009)

Las rutas de transporte público más peligrosas

De acuerdo con cifras reportadas por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es la entidad federativa más peligrosa para usar el transporte público en todo el país porque registra el mayor número de robos.

Entre los meses de enero y julio de este año se reportaron 4,217 asaltos: un promedio de 138 cada semana.

Olivia Rosales, usuaria de transporte público en el estado, declaró a Excélsior que “no saco el celular, trato de llevar nada más lo que es mi pasaje a la mano, para evitar ese tipo de cosas, pero aún así si llevas te asaltan, te lo quitan y te pegan y si no llevas pues te pegan por no llevar”.

Mientras tanto, autoridades de la entidad tienen identificadas las rutas en las cuales las probabilidades de que usuarios sean víctimas de asaltos es alta. La mayor posibilidad de ser asaltado es abordando en Ecatepec para viajar por la carretera México–Texcoco en un martes entre las 06:00 y 09:00 horas.

El Estado de México es la zona más peligrosa para viajar en transporte público (Foto: Cortesía)

Los cinco municipios del Estado de México que reportan el mayor índice de robo a pasajeros son: Toluca, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, y Ecatepec. Tres de ellos son conurbaciones con la Ciudad de México.

Otros cinco municipios de riesgo, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron Nezahualcóyotl, Tecámac, La Paz, Atizapán, y Valle de Chalco.

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consultada por Excélsior reveló que de enero a julio de 2020 se reconocieron 15 corredores como los más peligrosos, donde pasajeros sufrieron de 1,180 asaltos. Los cinco más inseguros son:

Otras vialidades consideradas como inseguras son la Avenida Central, la carretera México-Tizayuca, la carretera Atizapán-Villa Nicolás Romero, el Paseo Tollocan en la Vía Morelos, la carretera Naucalpan-Toluca en la avenida Gustavo Baz, y Avenida Chimalhuacán.

