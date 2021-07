Iglesia Católica exhortó a la población a vacunarse ante tercera ola de COVID en México

(Foto: Reuters/Carlos Jasso)

La Iglesia Católica pidió a las y los fieles mexicanos seguir manteniendo todos los cuidados sanitarios ante el reciente repunte de contagios de COVID-19 en el país, por lo que también pidió no creer en “la falsa idea de que nos podemos salvar solos” y acudir a vacunarse contra el letal virus.

Aseguró que esta nueva fase de la crisis sanitaria “nos encuentra cansados y tristes por la pérdida de amigos y familiares”, pero también con herramientas y con más conocimiento para evitar los contagios.

“En este momento tenemos la llamada concreta a cuidar y cuidados. Ya no es posible para muchas personas volverse a confinar en sus casa, pero sí es posible, para todos, utilizar responsablemente el cubrebocas y evitar reuniones con muchas personas en espacios cerrados. También ya es posible para muchos vacunarse”, detalló en su editorial en el seminario Desde la fe.

(Foto: Infobae)

En el número titulado “La tercer ola de la pandemia” resaltó que la otra pandemia es la “infodemia”, la información falsa, por lo que pidió creer sólo en las instituciones globales y nacionales “que están obligadas a buscar la información basada en evidencia científica”.

“El mismo Papa Francisco ha querido vacunarse para darnos el ejemplo”, se lee.

Finalmente, pidió no cerrar los ojos ante las necesidades de las personas, tras la pérdida de trabajos o familiares.

Justamente la semana previa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció, por primera vez, que México ya está viviendo la “tercera oleada” de la epidemia de COVID-19.

“Este es el mensaje principal: tenemos una situación donde hay un repunte, que es el tercero que se presenta a lo largo de la epidemia: dos durante 2020, el primero durante 2021 después de medio año donde se redujo la epidemia”, detalló durante el reporte semanal del “Pulso de la Salud” del pasado martes..

No obstante, explicó que aún con este tercer rebrote, el cual en ese día registró un aumento de 22% en los casos estimados por COVID-19, las hospitalizaciones y defunciones no se incrementan a la misma velocidad, incluso pidió no confundir la magnitud de las muertes que actualmente es 10 veces menor.

(Foto: EFE/ Luis Torres)

Sin embargo, se prevé que el alza se mantenga durante las siguiente semanas, ya que desde el viernes aumentaron 4 mil 430 los casos activos confirmados (con capacidad de transmisión).

Lo anterior significó un total de 57 mil 353, además de que ya son 13 estados los que cuentan con más de mil casos activos.

Según datos de la Secretaría de Salud, los Estados con más de mil contagios son:

-La Ciudad de México

-El Estado de México

-Baja California Sur

-Sinaloa

-Veracruz

Quintana Roo

-Tabasco

-Yucatán

-Nuevo León

-Jalisco

Ahora se agregan Tamaulipas, Sonora y Guerrero, que en total, concentran el 87% de la epidemia activa en el país.

De acuerdo con la actualización del reporte de la pandemia, la Secretaría de Salud, alertó que los casos activos estimados subieron a 61 mil 566, lo que representa el 2.2% del total de casos reportados hasta la fecha.

Asimismo, la semana epidemiológica 25 (del 20 al 26 de junio) cerró con un incremento del 29% en los casos estimados, en comparación con la semana anterior (del 13 al 19 de junio) lo que confirma, de nueva cuenta, una tendencia a la alza.

(Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Información en desarrollo