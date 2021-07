“¿También se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito?”: Vicente Fox criticó el video del hermano de AMLO

Foto: Twitter / @lopezobrador_ / @VicenteFoxQue

Este viernes, el expresidente Vicente Fox cuestionó si también se enjuiciará “a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito”, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer un video en el que Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente, aparece recibiendo 150,000 pesos en efectivo de manos de David León, ex coordinador de Protección Civil.

Mediante su cuenta de Twitter, Fox Quesada señaló: “ Una pregunta, ¿también se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito?”.

Luego de que se diera a conocer el video, varios políticos de oposición reaccionaron en sus cuentas de redes sociales cuestionando la acción del hermano del presidente, toda vez que representarían actos de corrupción, justo la actividad que el mandatario dice pretender erradicar.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, el video corresponde al 2015, cuando Morena -partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador-, tuvo su primera participación electoral como partido. De tal modo, se presume que dicho dinero fue ocupado en campañas, sin ser reportado al Instituto Nacional Electoral (INE), cometiendo un “delito electoral”.

En la grabación, hecha en casa del entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, se escucha:

-”Este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, dijo David León.

-”No, compa. Eso lo descontamos”, respondió Martín López.

El diálogo confirmaría que periódicamente recibían un monto de dinero, correspondiente a una suma mayor. En esa ocasión Martín Jesús recibió 150,000 pesos en efectivo.

Foto: Alejandro Cegarra/ Bloomberg

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la difusión del video solo busca perjudicarlo, pero insistió que si alguno de sus familiares cometió algún delito y se tienen la pruebas, debe presentarse la denuncia correspondiente.

Al ser cuestionado por un reportero sobre la existencia de esta nueva grabación, López Obrador destacó que todo se trata de “una campaña negra” de sus adversarios, pero -recalcó- “siempre hemos salido ilesos de la calumnia”.

“Creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a eso, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros video de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político.. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David y mi hermano, sin embargo se empatan, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero público, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo”, enfatizó.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, el Jefe del Ejecutivo reiteró que en caso de que algún familiar cometa algún delito, debe ser juzgado.

“Por eso también si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar mentir, traicionar al pueblo… pues no, llegamos para que las cosas cambien de verdad y no es un asunto de familiares, de amigos ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de compañeros de lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder… la ley, sin miramientos.. no podemos nosotros fallarle al pueblo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: