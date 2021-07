“Hace cinco años que no lo veo”: AMLO se desmarca de video de su hermano recibiendo fajos de billetes

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con la difusión de un nuevo video en el que se observa a su hermano Martín Jesús López Obrador, recibiendo 150,000 pesos de manos de David León, ex coordinador de Protección Civil, solo tiene la intención de intentar perjudicarlo, pero aseveró que desde hace cinco años no ve a su hermano.

Al ser cuestionado por un reportero sobre la existencia de esta nueva grabación, López Obrador destacó que todo se trata de “una campaña negra” de sus adversarios, pero -recalcó- “siempre hemos salido ilesos de la calumnia”.

“Creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a eso, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros video de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político.. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David y mi hermano, sin embargo se empatan ,se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero público, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo”, enfatizó.

Durante su tradicional conferencia mañanera, el mandatario federal reiteró que él no encubre a nadie, aunque sea su familiar, por lo que enfatizó que si hay pruebas de algún delito, se debe denunciar.

Martín Jesús López Obrador (Foto: Captura de pantalla Latinus)

“No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar en el gobierno, es la actitud del periodismo oficioso vinculado a la corrupción, al poder. (Carlos) Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor (Luis) Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo en Televisa con Loret ,incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años.. afortunadamente no han podido con nosotros”, aseveró.

“También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces independientemente de lo mediático, de los políticos. si existen pruebas hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridades competentes tienen la responsabilidad de decir si hay un delito (...) Yo tengo la conciencia tranquila, conozco muy bien esto y .. ( ) es la actitud por todo lo que estamos haciendo, cuando ya no me ataquen ya me va a preocupar.. si no hay ataques es porque no están cambiando las cosas”, puntualizó.

