“La 4T fracasó. Seis años perdidos”: Claudio X. González volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO

A tres años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los análisis y críticas contra su administración no se han detenido. Si bien hay quienes critican su sexenio conforme el acontecer cotidiano, este 8 de julio el empresario Claudio X. González arremetió fuerte contra el mandatario y el futuro de su sexenio.

Desde su cuenta oficial de Twitter, González recalcó que la calidad de vida en México no mejorará, más bien, pronosticó que será similar a la de 2018, el año en el que comenzó la gestión del tabasqueño.

“La 4t ya fracasó. A lo que puede aspirar, si bien le va, es a que el ingreso y nivel de vida de los mexicanos en ’24 sea similar al de ’18. Seis años perdidos. Lo que sigue es echar culpas, inventar excusas y +mentiras. Lo peor, ante su fracaso, seguir dividiendo a los mexicanos”, escribió.

Claudio X González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts. Es activista, cofundador de varias asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos; y cofundador y expresidente de Fundación Televisa; todas ellas, organizaciones que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el desarrollo tecnológico del país.

ergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el empresario Claudio X. González, la alianza Va por México y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) (Foto: Cuartoscuro)

Este empresario se ha vuelto un asiduo crítico de la actual administración, especialmente porque el presidente de México no ha escatimado al señalarlo como uno de los opositores supuestamente financiados por Estados Unidos.

Además, Claudio X González también compartió una frase de Jorge Suárez Veléz en la que se lee: “Señor Presidente, si no está dispuesto a abonar a los sueños de millones de mexicanos, al menos deje de estorbar”.

Recientemente, también instó a sacar al partido Movimiento Regeneración Nacional del poder. “: “Mientras el gobierno pasa de la simulación, al engaño, a la mentira, el país pasa de una tragedia a otra. No hay seguridad, no hay inversión, no hay salud, no hay educ., no hay combate a la corrupción….. Lo único que hay es palabrería falsa. Echarlos en ’24, imperativo nacional”, escribió desde Twitter.

Por el lado contrario, en mayo de este año Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el empresario Claudio X. González, la alianza Va por México y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pues de acuerdo con el diputado suplente, reciben financiamiento del extranjero.

A través de un video publicado en sus redes sociales la tarde del domingo 9 de mayo, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro aseguró que “Claudio X. González, Va por México y Mexicanos Contra la Corrupción, forman parte de la oposición en México y están recibiendo recursos económicos del extranjero, esto está prohibido por la ley”.

Morena señaló el rigor exhibido por el INE contra Morena y sus candidatos durante el pasado proceso electoral 2021 y exhortó a los miembros del Consejo General a realizar un pronunciamiento ya sea en favor o en contra de lo reclamado, pero con la misma fuerza con la que se arremetió contra su partido.

