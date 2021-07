“Echarlos en el ‘24, imperativo nacional”: Claudio X. González urgió sacar a Morena del poder

Claudio X. González (Foto: Cuartoscuro)

El fundador de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Claudio X. González, arremetió una vez más contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En una serie de publicaciones en Twitter, el empresario acusó: “Mientras el gobierno pasa de la simulación, al engaño, a la mentira, el país pasa de una tragedia a otra. No hay seguridad, no hay inversión, no hay salud, no hay educ., no hay combate a la corrupción….. Lo único que hay es palabrería falsa. Echarlos en ’24, imperativo nacional”.

Asimismo se refirió a una de las bases más conocidas del apoyo de López Obrador en el país: la propia Ciudad de México. Aunque advirtió que de seguir como va en la presidencia, la perdería.

Y en un tuit más, Claudio X. González hizo referencia al episodio protagonizado entre el mandatario el periodista Jorge Ramos, en la habitual conferencia “mañanera” que AMLO ofrece casi a diario. Compartió una caricatura que da a entender que mientras el estelar de Univision lo cuestionaba, el presidente estaba dentro de una burbuja.

(Captura de pantalla)

Andrés Manuel López Obrador, volvió a tener un “encontronazo” de datos, este lunes 5 de julio, con Jorge Ramos.

No es la primera vez que ocurre esa escena, la anterior fue en 2019. La información que debatieron en ese entonces era respecto a la cifra de homicidios dolosos a nivel nacional. En ese momento trascendió la ya popular frase del mandatario “yo tengo otros datos”. Esta vez el periodista lo volvió a cuestionar por esas muertes, pero también por otras que se agregaron después de aquella ocasión: las víctimas mortales por COVID-19.

“No es posible que diga que su estrategia en contra de la violencia tiene resultados cuando hay casi 3.000 homicidios dolosos por mes. Es una estrategia que no ha funcionado. El gobierno de López Obrador puede convertirse en el más sangriento de la historia moderna de México”, comentó el pasado mes de junio el periodista Jorge Ramos en una charla con Infobae. Con ese argumento llegó a la mañanera de este 5 de julio.

Agradeciendo a López Obrador la oportunidad de “preguntar libremente” en su conferencia, Ramos insistió en que su sexenio va en camino a “convertirse” en la administración con más homicidios en la historia moderna de México. “Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón”, dijo el comunicador.

Agregó que “fuera de la burbuja –de ahí la animación– de Palacio Nacional” están matando caso 100 mexicanos al día.

Pero el presidente lo refutó enseguida, dudando incluso de la veracidad de los datos del periodista. El mandatario en cambio destacó una leve baja en el delito de homicidio culposo, del apenas 3%, desde que asumió la presidencia.

“Yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Fíjate que hemos avanzando, y y tengo otros datos, y no es una burbuja, no me gusta el autoengaño... Hemos logrado contener el crecimiento que se traía de homicidios, incluso lo hemos bajado, si tu quieres marginal. Claro que no es un asunto fácil, ya lo explique , es un fruto podrido que heredamos, no es que yo le esté echando la culpa sin razón a los expresidente, y tú lo sabes bien”, expresó el mandatario.

La cosa es que ambos sostenían en sus argumentos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, los datos con los que le contestó el presidente a Jorge Ramos no eran respecto a las mismas variables por las que se le había cuestionado.

(Captura de pantalla)

El periodista le preguntó si sostenía que su estrategia contra el crimen ha sido exitosa, tomando en cuenta que se siguen registrando casi 3.000 homicidios dolosos al mes y, solo en su sexenio, la cifra ya suma en total unos 80.000.

Con los datos usados por el presidente López Obrador, es verdad que hay una reducción del 3% entre 2018 y 2021. Pero él se basa en los 3.074 homicidios dolosos que se registraron en julio de 2018 respecto a los 2.963 reportados en mayo de este año. Una operación usando el método de la regla de tres simple arroja precisamente ese 3% menos que el mandatario argumentaba.

Aunque eso no quiere decir que el periodista no tenía argumentado su punto. Como se puede ver en las cifras que él mismo usaba, los homicidios dolosos siguen rondando los 3.000 muertos ha casi tres años del gobierno de López Obrador. Además, en las comparativas de mes con mes incluso se observan aumentos, contrario a lo dicho por el presidente de que han logrado contener estos lamentables episodios.

Por ejemplo, el SESNSP reportó que el pasado abril se registraron 2.444 homicidios dolosos y en el mes que le siguió, mayo, fueron 2,595. Es decir, hubo un aumento en el reporte de ese delito, entre un mes y otro, del 6.2%. Mientras que en la diferencia anual, se registró un aumento del 7.3%, ya que en mayo de 2020 se reportaron 2.419 homicidios dolosos, y en el mismo mes de este 2021 fueron 2.595.





