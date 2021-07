Sheinbaum se pronunció sobre el caso de YosStop: “La Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores”

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

La detención de Yoselin H sigue acrecentando la polémica a su alrededor, tras la denuncia en su contra por posesión de pornografía infantil. Esta semana, la mamá de la youtuber, Marina Badui, se pronunció a favor de la libertad de su hija a través de un video donde pidió ayuda a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ante ello, este mediodía, la mandataria capitalina informó que le pidió a la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, atender a la madre de Yoselin y que al parecer, se reunirán durante esta semana. También se pronunció al respecto.

“La fiscal general va a recibir a la madre (de la youtuber)y hay que hacer justicia para la víctima. Tiene cada quien que asumir su responsabilidad porque me parece que no cualquier cosa se puede decir (…). En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron”, dijo.

En cuanto al “hacer justicia”, la alcaldesa consideró que la Fiscalía tiene que atender la cuestión de los agresores. Asimismo, llamó a reflexionar sobre la utilización de los medios de comunicación, ya que “no cualquier cosa se puede decir” mediante ellos.

(Foto: CDMX)

“Yo creo que al final, el tema de hacer justicia, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la fiscalía tiene que atender el tema de los agresores”, señaló.

“La cárcel no es la única salida. siempre hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos tiene que privar este esquema general del proceso penal en donde hay salidas y en donde cada quien cumpla con su responsabilidad”, opinó.

Lo anterior sucedió luego del video mencionado en líneas anteriores, donde Marina Badui solicitó a Claudia Sheinbaum ayuda para liberar a su hija.

“Tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija este privada de la libertad en una cárcel”, señaló Badui.

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss).

“Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido, todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así”, agregó.

Cabe recordar que YosStop fue detenida el pasado martes acusada del delito de Pornografía Infantil. La youtuber publicó un video en 2018, en el que hizo referencia a otro video de la violación de la que fue víctima Ainara Suárez, una joven que en ese entonces tenía 16 años.





Información en desarrollo