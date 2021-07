YouTube habría restringido y desmonetizado videos con contenido sobre YosStop

Mencionar el sobrenombre de Yoseline "N" podría ser penado por YouTube (Foto: Intagram / @justyoss)

El pasado martes Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, fue aprehendida por presuntamente haber difundido a través de su canal de YouTube contenido que se calificó como pornografía infantil. Desde entonces, diferentes creadores de contenido han comenzado a denunciar que la misma plataforma ha desmonetizado cualquier video que mencione el seudónimo de la youtuber.

Según el youtuber Mau RG, quien hace contenido sobre farándula de influencers, informó a través de sus redes sociales que al intentar subir un video a YouTube sobre el caso de Yoseline, el sitio web le lanzó un aviso de que no podría monetizarlo debido a su contenido.

A pesar de ello, decidió subirlo, pero la plataforma le informó que no sólo sería desmonetizado, sino que su visibilidad sería restringida debido a que ya no estaría permitido que se utilice la palabra “YosStop” dentro del video ni en el título.

Después de su detención, Mau RG informó que YouTube no le permite utilizar "YosStop" sin restricciones (Foto: Intagram / @justyoss)

Esto quiere decir que aquellos canales en el sitio que ya puedan cobrar por la publicidad que se muestra en cada video, no podrán obtener ingresos de aquellos en los que el algoritmo encuentre que ha sido mencionado el sobrenombre de la youtuber. Esto no ha sido confirmado por YouTube, pero algunos creadores han decidido no mencionarla en sus videos y utilizar caracteres especiales en la palabra “YosStop”

Además, esos mismos videos no serán mostrados en las búsquedas de todos los usuarios y no se presentarán en la sección de “Recomendaciones”, pues posiblemente los califique como contenido sensible y sólo para cierto sector del público.

Antes de su aprehensión, Yoseline había denunciado que tenía problemas con el mismo sitio, con el cual logró posicionarse como una influencer desde hace más de cinco años y también en donde publicó el video Patética generación por el cual fue denunciada por difundir pornografía infantil.

Yoseline denunció poco antes de su detención que YouTube había desmonetizado por completo su contenido (Foto: Captura de pantalla)

Actualmente, la influencer tiene dos canales, uno titulado “YosStop”, con ocho millones de personas suscritas, y el segundo de nombre “JuStYosS”, que cuenta con más de cinco millones de suscriptores. Este último lo utiliza para hacer “crítica social” y mofarse de personajes que se hicieron virales.

Según anunció a través de sus redes sociales, no le era permitido monetizar sus videos por infringir las normas, a lo que ella argumentó que su contenido siempre ha respetado todo tipo de reglas de YouTube para poder ganar dinero de sus videos.

Aseguró que las medidas tomadas por la plataforma eran una forma de violentar su libertad de expresión, por ello decidió denunciarlo con sus seguidores.

YosStop evidenció con capturas de pantallas que se puso en contacto con los trabajadores de la plataforma mediante varios correos y discutió con trabajadores de la empresa, quienes le explicaron que su caso será sujeto de revisión en noventa días después de la notificación por infringimiento de las reglas de la comunidad. Esta aclaración se llevará a cabo en agosto del año en curso.

Yoseline defendió que su video "Patética generación" fue meramente una opinión, algo que no rompe las reglas y normas de YouTube (Foto: Captura de pantalla @Justyoss)

La youtuber registró las pláticas que tuvo con el personal de YouTube y a pesar de que se le indicó que lo conversado debía permanecer confidencial, las hizo públicas y se quejó abiertamente de lo que estaba ocurriendo.

Una vez que la conversación fue expuesta, la youtuber recibió otro correo donde se le amonestó por la situación que puede poner en riesgo a los empleados implicados en la negociación con la creadora de contenido.

“Es importante que sepan que me han robado, me han amenazado y están violando mis derechos humanos, así que por favor creadores tengan mucho cuidado, porque si me lo están haciendo a mí, el siguiente eres tú, en cuando pueda platicarles todo, les prometo que lo voy a hacer”, dijo Yoseline en su video, el cual publicó en Instagram.

