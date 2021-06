Ricardo Monreal aseguró que será leal a AMLO, aunque no sea candidato presidencial en 2024

Ricardo Monreal aseguró que le será leal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque no sea candidato en la elección presidencial de 2024 (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que le será leal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque no sea candidato en la elección presidencial de 2024.

En entrevista con Julio Astillero, Ricardo Monreal indicó que será leal al mandatario federal durante el próximo proceso electoral en 2024, pues señaló, ha hablado con “franqueza” con López Obrador y hay “piso parejo” para los que deseen participar en las próximo elecciones.

“Sí. Por supuesto, de eso no debe de quedar ninguna duda. No sólo eso. Siempre hemos platicado y hablamos con mucha franqueza sobre el proceso que vendrá inevitablemente en unos años de sucesión y obviamente el piso parejo es una condición para que todo salga bien”, afirmó.

indicó que será leal al mandatario federal durante el próximo proceso electoral en 2024, pues señaló, ha hablado con “franqueza” con López Obrador (EFE/ Presidencia México)

Y añadió: “El piso es parejo, es decir, que participemos los que deseamos; yo he estado en el partido desde hace 23 años, y se ha señalado que quien esté en las mejores condiciones triunfará, ese o esa será la candidata”.

De no ser el aspirante en el proceso, continuará en Morena, “luchará internamente con pasión, con ánimo y entusiasmo” dentro de un piso parejo que no genere ninguna inequidad.

Asimismo, descartó la idea de lanzarse como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, “lo digo con toda honradez, con toda apertura, no volveré a ser candidato a jefe de Gobierno”, pues declaró que sólo tiene una prioridad, en referencia a la Presidencia, “pero tampoco se me va la vida si no lo logro”.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recomendó al partido para el futuro electoral la apertura, moral de la vida pública, democracia y tolerancia, acompañados de una renovación profunda, ya que, aseguró, Morena tiene que mejorar sus procedimientos de selección de candidatos, tiene que sufrir una sacudida en su organización interna y en su dirección.

Descartó la idea de lanzarse como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Por mi experiencia política, que ya son más de 40 años, conozco al presidente de la República desde hace 23 años, en 1997, como conozco las reglas de la política y conozco muy bien el ritmo”, recalcó.

Sobre la derrota de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc frente a la alianza Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que se le ha contribuido también la pérdida de la Ciudad de México en las elecciones del pasado 6 de junio, como Álvaro Obregón, Xochimilco, Tlalpan.

“Yo no soy chivo ni voy a ser chivo expiatorio de nadie para cubrir derrotas y decisiones equivocadas; es lo que creo y lo sigo afirmando, creo que es una manera simplista culpar al primero que se les ocurre para justificar las equivocaciones, lo errático y la falta de trabajo coordinado”, declaró.

Indicó que se le ha contribuido también la pérdida de la Ciudad de México en las elecciones del pasado 6 de junio (Foto: Infobae México)

Asimismo, manifestó que nunca fue invitado a un acto o reunión de campaña en la capital, pero si por algunos gobernadores al registro, a un acto o cierre de campaña. “Fui a 18 entidades federativas y a varios municipios pero en la ciudad nunca recibí invitación de nadie. No me involucre ni para bien ni para mal”, afirmó.

“Debe haber una autocrítica seria y objetiva para poder reconstruir, si no aceptan los errores, menos podrán reconstruir la confianza que perdieron en la capital del país. (...) Respeto a los liderazgos de Morena, sin embargo, no conozco ni al que es dirigente del partido en la ciudad, no he tenido ni por teléfono una entrevista”, subrayó.

