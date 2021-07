Acusan al primo de García Cabeza de Vaca por presunto desvío de 440 millones de la UAT

Universidad Autónoma de Tamaulipas (Foto: UAT)

Utilizando un esquema similar al de La Estafa Maestra, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) habría desviado -en solo dos años- 442 millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales, a una red de empresas fantasma.

De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las presuntas operaciones irregulares habrían sido autorizadas por el secretario de Administración de la Universidad, Víctor Hugo Guerra García, quien es primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

Guerra García y cuatro funcionarios universitarios más, ya fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en los delitos de malversación de recursos públicos y corrupción.

Autoridades federales consultadas por Animal Político revelaron que entre 2019 y 2020, la UAT recibió a través de diversos convenios, asignaciones presupuestarias de parte del gobierno federal y de la administración estatal que estaban destinados a fortalecer la operación de la institución educativa, así como financiar diversos proyectos de investigación.

La investigación de la UIF señala que la Secretaría de Administración de la UAT autorizó múltiples contratos con cuatro compañías -cuyas razones sociales no se han revelado- para la realización de supuestos servicios por un monto total de 442 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera comprobó que las compañías tenían las características de empresas fachada, es decir, que están legalmente constituidas y pueden facturar pagos, pero carecen de los recursos humanos y materiales para realizar cualquier tipo de trabajo.

Además, confirmó que la Universidad transfirió los recursos a estas compañías que, a su vez, lo triangularon entre ellas. Incluso se presume que una parte significativa del dinero fue retirado en efectivo.

Este martes 6 de julio, la UIF informó haber presentado una denuncia contra Víctor Hugo Guerra y cuatro funcionarios universitarios más, luego que el domingo 4 de julio, Santiago Nieto, titular de la UIF, avisó que este martes denunciaría al primo de gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN).

“El martes presentaré ante la FECC la denuncia en contra de varios servidores públicos, uno de ellos primo del Señor Cabeza de Vaca, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, escribió la tarde del domingo en su cuenta oficial de Twitter.

Horas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia contra Víctor Hugo Guerra, el gobernador tamaulipeco se defendió.

A través de su cuenta de Twitter, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió que se muestren las pruebas de las acusaciones.

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones”, escribió el gobernador en su red social.

El mandatario aseguró es víctima de persecución política, por lo que se defenderá de los señalamientos, mientras sigue impulsando la sustentabilidad en el estado.

“Me seguiré defendiendo de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se ha dirigido en mi contra. Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley”, aseveró.

Cabe recordar que el mismo gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Pese a que el pasado 19 de mayo la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco, días después, el 8 de junio, un juez concedió al gobernador de Tamaulipas, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.

