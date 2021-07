Así se burló Mariana Rodríguez del acento inglés de Samuel García

Samuel García presumiendo su "inglés británico" (Video: Twitter/@dulcefer12)

De nueva cuenta Mariana Rodríguez y Samuel García protagonizaron un nuevo video viral. En esta ocasión el próximo gobernador de Nuevo León fue víctima de las burlas de su esposa mientras presumía su inglés británico.

La grabación hecha desde un vehículo en movimiento fue compartida en una historia de la cuenta de Instagram de la influencer.

En el video se ve a García hablando algunas frases en inglés y tras ello, aparece Mariana riéndose de él.

“Yes, indeed, of course… The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”, se escucha a Samuel García.

Samuel García y Mariana Rodríguez se han vuelto en una pareja popular (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“Se pasa, se pasa”, contestó la influencer luego de burlarse del marcado acento de su esposo.

La historia de apenas 26 segundos se hizo viral y fue compartida en otras plataformas de redes sociales en donde los cibernautas hicieron gala de burlas así como de comentarios en donde lo compararon con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Escuchar a Samuel García hablando Inglés con su acento británico, hace que ya no quiera hacerlo yo. Pena mil”; “que feo ingles tiene Samuel García”; “Los regios se burlaban del inglés de Peña pero escogieron @samuel_garcias que presume pronunciación de Ivy League school pero ni a la de Harmon Hall llega”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

No obstante, otros más lo defendieron, señalando que no es como Peña Nieto y que al menos practica su inglés.

Samuel Garcia, será el próximo gobernador de Nuevo León (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Cabe apuntar que estaba practicando el idioma debido a que, acompañado de su esposa, visitó Washington D.C., Estados Unidos, para realizar una gira de trabajo que busca atraer inversión a Nuevo León.

En el país vecino sostuvo una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, para acordar una agenda.

“Vamos a tener una agenda muy activa del gobierno de Nuevo León con Estados Unidos, con el embajador hablamos de agua, el aire, relaciones bilaterales y acordamos que el mes de febrero de 2022, la embajada invite al estado a dar a conocer sus empresas, negocios, gastronomía y cultura para darnos a conocer a Washington y el mundo”, señaló García el pasado 29 de junio.

Asimismo, en su gira habló de la inseguridad que actualmente se vive en el tramo carretero entre Monterrey y Nuevo Laredo, lugar en donde decenas de personas han sido secuestradas en lo que va del año.

Samuel Garcia, hizo una gira de trabajo en Estados Unidos (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En la transmisión estuvo acompañado del congresista texano Henry Cuellar y del empresario mexicano Francisco Ochoa, Cuéllar externó su preocupación por la desaparición de una mujer y sus dos hijos ciudadanos de Estados Unidos sobre la vía que se encuentra a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo. Tras el reporte de estas desapariciones, el FBI lanzó la respectiva señal de ayuda para su localización.

Cuellar reconoció que gran parte de la frontera entre México y Estados Unidos está controlada por los cárteles los cuales, cobran cuotas para el tráfico de drogas y personas.

“Esta agenda en este día me ha abierto los ojos sobre la gran oportunidad que tiene México y que va a tener, por supuesto, Nuevo León”. Dijo Samuel García desde el Capitolio de Estados Unidos.

Finalmente, destacó que explotará la posibilidad de solicitar financiamiento en temas de movilidad en Nuevo León al Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK por sus siglas en inglés).

