Morena decidió no debatir en el Congreso la falta de medicamentos para niños con cáncer

Este miércoles, los padres de los menores se movilizaron de nuevo para protestas en el aeropuerto de la CDMX (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

La Comisión Permanente, el órgano que sustituye al Congreso mexicano durante los recesos legislativos, ha tenido este miércoles una sesión intensa y disputada: el bloque opositor pidió que se debatiera abiertamente en el Pleno la falta de medicamentos para niños con cáncer, pero Morena, el partido en el poder, y sus aliados, rechazaron la propuesta, aunque dejaron las puertas abiertas para un futuro debate.

En el inicio de la larga sesión, las fuerzas opositoras, encabezadas por el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional), solicitaron incluir en el orden del día un apartado para la discusión y debate del desabasto de medicinas en el país, que ha afectado a los niños con cáncer y a otros sectores de la población, pero en la votación, el oficialismo se impuso para rechazar la inclusión del punto de acuerdo.

Más tarde, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que no rehuía al debate. “No debemos rehuirle, y tenemos que ser muy claros en que es un asunto de vital importancia. Vamos a expresar nuestro respeto a la libertad de expresión de los padres a su desesperación y trataremos de contribuir a que este debate pueda resultar en beneficio o en la solución, en búsqueda de la solución del problema planteado”, dijo en conferencia de prensa.

Monreal sugirió que “se intente lograr un acuerdo”. “Un pronunciamiento conjunto y hacer un debate, ordenado, respetuoso, que pueda representar alternativas de solución para actuar como interlocutores de buena fe, frente al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), frente a Hacienda o frente a la autoridad que corresponda”, dijo, completando que se lo propondría al senador Martí Batres, líder de Morena en la Comisión Permanente.

Morena rechazó abrir el debate por el desabasto de medicamentos en el país, pero dejó abiertas las puertas para discutirlo en el futuro (Foto: Cortesía Congreso de la Unión)

Lo que no debemos hacer, es ignorar. Si bien es cierto no debemos politizar el tema de los niños y los padres de familia, tampoco debemos ignorar el tema tan delicado de sufrimiento de ellos y sus padres. No debemos rehuir a esta tarea que, como representantes, tenemos que asumir con toda integridad.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT (Partido del Trabajo), uno de los aliados parlamentarios de Morena, dijo que tampoco tenía problema “en debatir los temas de interés nacional”. “Estamos viendo que, terminados los nombramientos, entremos al debate que la derecha quiere dar”, precisó.

“A la derecha llevó poco más de 30 años de darse cuenta del desabasto de medicamentos. Mientras PRI y PAN estuvieron bajo la responsabilidad pública, no se dieron cuenta del desmantelamiento del sistema de salud, no percibieron que el personal sanitario no contaba con cobertura socia y no se dieron cuenta que a los niños con cáncer los vacunaban con agua”, argumentó.

Por su parte, los senadores y diputados del PAN exigieron que, “por sus dichos ofensivos en contra de padres de las niñas y niños que padecen cáncer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, remuevan de su cargo al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

El PAN solicitó que López-Gatell sea removido de su cargo como subsecretario de Salud (Foto: José Pazos/ EFE)

En conferencia de prensa, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el senador Julen Rementería del Puerto, líderes legislativos panistas, reprobaron “la soberbia, la ineptitud y la corrupción de este personaje”. En opinión del líder de la bancada panista, el Subsecretario de Salud Tiene tres defectos, de los cuales presume como virtudes y son antivalores: soberbia, ineptitud y corrupción. Faltar a la verdad, simular, engañar al presidente de la República porque no lee y está desconectado de la realidad.

Para México esta persona es una vergüenza: señor presidente, por dignidad para todos nosotros, remuévalo

Finalmente, la senadora panista Xóchitl Gálvez recordó que este martes la mayoría de Morena y sus aliados en la Segunda Comisión de la Comisión Permanente rechazaron una propuesta para que el Congreso se pronuncie en contra de las declaraciones de López-Gatell sobre las supuestas fuerzas “golpistas” detrás de las protestas de los padres de niños con cáncer.

Desde el PRI, la senadora Beatriz Paredes aseguró que “lo que más preocupa a la ciudadanía es el desabasto de medicinas”. “El desabasto de medicinas es el problema más grave para muchos miles de mexicanos. No es un debate político”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El mensaje de AMLO a los padres y madres de niños con cáncer en México: “Vamos a cumplir” (Video: Gobierno de México)

“Es el que el gobierno de la República reconozca un hecho y tome las medidas para garantizar que en los grandes institutos especializados estén las medicinas a tiempo, y que en el sistema de salud pública en general, se resuelva esa problemática”, aseveró.

Apenas este martes, luego de que las protestas de los padres de niños con cáncer se intensificaran luego de años sin una fluidez óptima de los medicamentos necesarios para tratar a los menores, López Obrador aceptó el problema y dijo que su administración ya trabaja para resolver el tema en las próximas semanas.

“Yo creo que la semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo, porque el gobierno en su conjunto, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud desde luego, todos estamos trabajando para eso y se va a lograr”, dijo en su rueda de prensa del martes.

Además, aceptó que los padres de los niños con cáncer “todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse”. “Pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr”, concluyó.

