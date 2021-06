Minuto a minuto: padres de niños con cáncer protestan y bloquean accesos del AICM

Video: Twitter @UnoNoticias

A pesar de las fuertes lluvias que azotan a la capital mexicana, decenas de padres de familia de niños con cáncer volvieron a tomar la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Aunado a dicha demanda, otros familiares también piden la renuncia del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a raíz de su controversial comentario en el que mencionó que “esta idea de niños con cáncer sin medicamentos ... es parte de una campaña casi golpista”.

“Gracias a las benditas palabras que dijo el doctor Gatell esto ahora va a dar otro salto. Ya no no van a ver sólo en las calles, ahora va a haber noticia internacional porque es injusto todo lo que está pasando (...) El hombre (Gatell) se tiene que ir si no sirve.”, expresó Jesús García, uno de los manifestantes.

“Con la salud no se juega” “Abasto de Medicamentos inmediatos”, “Queremos quimioterapias”, así fueron los mensajes con los cuales se expresaron sobre la vialidad que actualmente se encuentra afectada; los participantes aseguran que bloquearán el paso “el tiempo que sea necesario”.

MINUTO A MINUTO

10:25 En Veracruz, padres y madres de niños con cáncer bloquean la avenida 20 de noviembre, sitio donde mantendrán plantón hasta la respuesta de las autoridades.

(Foto: Twitter @xeunoticias)

10:04 En Mérida, Yucatán se reúnen madres y padres de menores con cáncer en el Monumento a la Patria. La protesta es pacífica y no se reportan cortes a la circulación.

09:50 Ante el desgarrador relato de una madre cuyo hijo no ha recibido el tratamiento oncológico, el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, expresó: “Deberían oír todos en el gobierno, del primero al último, el mensaje contundente y desesperado de esta mamá. El Seguro Popular fue el mecanismo mediante el cual se dio tratamiento, hospitalización y medicinas a todos los niños con cualquier padecimiento de cáncer hasta los 18.”

09:45 Con vehículos del AICM y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), autoridades brindan el apoyo a pasajeros para el acceso a la Terminal desde los cortes de circulación.

09:36 Padres de familia prohíben el acercamiento de supuestos youtubers a quienes señalan como provocadores. Relatan que éstos se les acercan para obtener entrevistas y acusar al movimiento de “ser un montaje”.

09:20 AICM y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIALCDMX) comparten las vías alternas para el acceso al Aeropuerto.

(Foto: Twitter @OVIALCDMX)

(Foto: Twitter @AICM_mx)

09:15 Padres de familia bloquean los siete carriles de acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México; comienza afectaciones en la vialidad.

08:00 Comienza el arribo de los primeros manifestantes. Se reportan lluvias intensas que podría recorrer el inicio del bloqueo.





Información en desarrollo...