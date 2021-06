“México será el mercado legal de cannabis más grande del mundo”: Fox hace planes tras su despenalización

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2018.- Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, durante la conferencia de prensa para anunciar la próxima edición del Canna Mexico World Sumit, evento que busca reunir a expertos, profesionales y compañías líderes a nivel mundial en los campos de la ciencia, investigación, medicina, gobierno, tecnología, innovación, agroindustria y emprendimiento para ofrecer información, vinculación y oportunidades para la industria del Cannabis, en Guanajuato. El ex mandatario destacó el tema de la violencia que se vive en el país por el tráfico de narcóticos, así como las ganancias que generaría la industria de dicho psicotrópico. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El ex presidente mexicano Vicente Fox celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al despenalizar el uso lúdico y recreativo de la marihuana en todo el país, y este miércoles externó su aspiración de que México pueda ser un gran productor en la materia y destacar a nivel internacional.

“Felicidades Suprema Corte de Justicia!! Gran decisión que Congreso y Gobierno no supieron o no quisieron tomar”, escribió el ex presidente que gobernó del año 200 a 2006, en su cuenta de Twitter.

“Creo que México será el mercado legal de cannabis más grande del mundo, y con una estrategia probada para América Latina y el conocimiento y la trayectoria para ejecutar”, añadió al tema este miércoles por la mañana.

Vicente Fox, en asociación con una empresa de Nuevo León, incursiona en el negocio de productos legales derivados de la marihuana para comercializarlos en los principales destinos turísticos de la república.

Así lucen las tiendas de Paradise empresa de Vicente Fox donde Roberto Palazuelos es socio (Foto: Facebook / @Paradise1Mx)

Fox firmó un convenio de tres años para participar con la empresa Paradise en alrededor de 400 tiendas.

Junto con el Centro Fox lograron una gran estrategia para el desarrollo de tiendas especializadas en productos legales de cannabis, para poner tiendas en los principales lugares turísticos del país.

Como parte de una campaña de revalorización a los productos derivados de la sustancia activa de la marihuana, la empresa del norte de México ha diversificado numerosos productos con distintas funcionalidades, mismos que pueden representar un mercado diversificado que impulse la economía de las localidades donde se instalen los comercios oficiales.

Manejan productos de belleza, alimenticios, proteínas, fibras, semillas para ensaladas, licuados, y el aceite de cannabidiol.

Se asoció con el actor Roberto Palazuelos

A principios de junio Roberto Palazuelos, Vicente Fox y Marcus Dantus confirmaron la sociedad dentro de la empresa Paradise, dedicada a la venta de productos derivados del CBD, industria a la que el expresidente de México le puso el ojo desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, el llamado Diamante Negro hizo la publicación para destacar que adquirió capital social dentro de la empresa que lidera Fox, y aseguró estar muy emocionados, pues augura que llegarán lejos.

Roberto Palazuelos visitó la casa de este ex presidente (Foto: Instagram / @vicentefoxq)

En este sentido, explicó en el programa Sale El Sol que por el momento se mantendrá en todo lo que es producto medicinal, con un aproximado de 200 productos en diversas tiendas del país.

Además, aseguró que parte de su trato con Fox es adquirir capital social, inyectar capital, además de crear franquicias por el país, sin olvidar que más adelante podrían entrarle “al rollo recreacional”, con el objetivo de sembrar y vender mariguana.

“Con toda la cuestión medicinal, lo que está por descubrirse, es una industria que deja millones en el mundo ya, a mí siempre me gusta meterme en negocios innovadores, pues le pegué a esto”, dijo Palazuelos para Imagen Televisión sobre su interés en cerrar este trato.

La reunión ya había sido evidenciada por el ex mandatario hace unos días, cuando en su cuenta de Instagram publicó algunas fotografías al lado del “Diamante negro”, pero no aclaró los motivos de este encuentro realizado en su propiedad ubicada en Guanajuato.

“Todo un gusto recibirte en @hsancristobal y platicar contigo @robertopalazuelosbadeaux”, escribió Vicente Fox en esta red social, donde también publicó dos fotografías. En la primera, ambos aparecen haciendo la señal de “amor y paz”, gesto que suele hacer el ex mandatario; mientras que en la otra se están dando la mano cordialmente.

(Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

Esta reunión causó de inmediato diversas reacciones entre los seguidores de ambas personalidades. Algunos de los comentarios fueron: “Mi tío favorito y mi abuelito favorito”, “dos reyes” e incluso algunos satirizaron sobre la reunión y el título de una película: “‘Las aventuras del rico mac-pato Roberto Palazuelos con Don Chente Fox, la película’. Sólo en cines.”.

A unos días de esta reunión, ahora el mismo Roberto Palazuelos aclaró los motivos de su acercamiento al ex presidente de México y aseguró que ahora son socios comerciales.

“Les comento que adquirí capital social de la empresa Paradise, que se dedica al negocio de la marihuana, soy formalmente socio del ex presidente @vicentefoxq y del empresario @marcusdantus”, comentó en su última publicación de Instagram.

El también actor reveló su felicidad tras concretar este nuevo negocio, en el que el mismo Fox incursionó hace casi un año con la empresa establecida en Nuevo León y con presencia en todos los centros turísticos de la República Mexicana.

“Estoy emocionado con esta nueva empresa, en la que estoy seguro llegaremos lejos”, añadió en el comentario donde añadió una fotografía al lado de sus nuevos asociados.

