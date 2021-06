Así es el trolebús elevado que se inaugurará en agosto en CDMX

Así lucirá el trolebús elevado de la CDMX (Video: CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la inauguración del Trolebús Elevado sobre Eje 8 en Iztapalapa se llevará a cabo en el mes de agosto de este 2021, así lo dio a conocer a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de twitter.

La mandataria agregó un video animado en el que se muestra el diseño de la Cetram Constitución de 1917, la estación Las Torres y un tramo del trayecto que recorrerán los usuarios. Asimismo, se observan las inmediaciones con puentes peatonales, rampas y luminarias.

Con este nuevo servicio de transporte público, la mandataria indicó que se desplazarán 76,000 pasajeros diariamente.

“En agosto inauguraremos el Trolebús Elevado sobre Eje 8 en Iztapalapa, un transporte innovador, cero emisiones que beneficiará a 130,000 usuarios con 76,000 pasajeros al día. Acercar derechos donde históricamente ha habido menos es la esencia del movimiento que representamos”, escribió.

Cabe recordar que el pasado marzo se anunció que este servicio posiblemente iniciaría operaciones en este mes.

Anteriormente, el gobierno capitalino había informado que el proyecto consta de 7.2 kilómetros de longitud y 10 estaciones (ocho intermedias y dos terminales) y su recorrido será de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Casa de la Libertad. Asimismo, dieron a conocer que la inversión en dicho transporte es de 2,900 millones de pesos.

El día de ayer, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la construcción del Cablebús que operará en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero. De acuerdo con la mandataria, en su administración se invirtió en lugares en los que comúnmente no se hacía con el objetivo de disminuir desigualdades.

La Línea 1 de dicho transporte va de Indios Verdes a Cuautepec y actualmente se encuentra en proceso de pruebas y certificación por la empresa TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH. Se extenderá por 9.2 kilómetros y contará con seis estaciones (Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos Revolución, Cuautepec y Tlalpexco). La fecha estipulada para ofrecer servicio al público es próximo 11 de julio.

Las Líneas 1 y 2 del Cablebús de la CDXM comenzarán a operar en julio (Twitter@Claudiashein)

En tanto que la Línea 2 recorre la alcaldía Iztapalapa y cuenta con siete estaciones: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista, Xalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta. La cobertura del transporte comprende 10.6 kilómetros y se hizo una inversión pública de 3,183 mdp. Su apertura está programada para el 24 de julio.

Por otro lado, este fin de semana, la Jefa de Gobierno informó que su administración está a punto de lograr un acuerdo para que este año no haya aumento en la tarifa en el transporte público, en el concesionado, ni en los viajes particulares.

“El año pasado llegamos a un acuerdo con el Transporte concesionado para tres temas: el primero, para que el año pasado no se elevará la tarifa, hicimos un bono especial para el combustible del transporte concesionado, para que no se aumente la tarifa y la gente pueda seguir utilizando el transporte; y, este año estamos a punto de lograr lo mismo, de tal manera que no haya aumento de tarifa en el transporte público de la ciudad”, detalló la mandataria.

Sheinbaum señaló que, mientras que en el Estado de México se paga hasta 30 pesos por servicio, en la capital lo máximo que se paga son ocho pesos.

“Allá se paga 20, 30 pesos y aquí son a 7.50 máximo o 8 pesos que se llegan a pagar en la Ciudad de México y este año estamos por lograr este esquema”, dijo.

