Transporte público no aumentará su tarifa en CDMX: Claudia Sheinbaum

(Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración está a punto de lograr un acuerdo para que este año no haya aumento en la tarifa del transporte público, en el concesionado, ni en los viajes particulares.

“El año pasado llegamos a un acuerdo con el Transporte Concesionado para tres temas: el primero, para que el año pasado no se elevará la tarifa, hicimos un bono especial para el combustible del transporte concesionado, para que no se aumente la tarifa y la gente pueda seguir utilizando el transporte; y, este año estamos a punto de lograr lo mismo, de tal manera que no haya aumento de tarifa en el transporte público de la ciudad”, detalló la mandataria durante la inauguración del puente vehicular Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza.

Sheinbaum señaló que, mientras que en el Estado de México se paga hasta 30 pesos por servicio, en la capital lo máximo que se paga son ocho pesos.

“Allá se paga 20, 30 pesos y aquí son a 7.50 máximo o 8 pesos que se llegan a pagar en la Ciudad de México y este año estamos por lograr este esquema”, dijo.

(Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Además, aseguró que habrá un programa de sustitución de microbuses; la utilización de la tarjeta única del transporte público para trolebús, RTP y Metro e inclusive para el transporte concesionado, lo que ayudará, comentó, para ordenar el transporte concesionado en toda la capital mexicana.

Asimismo, recordó que en los próximos días se inaugurarán los teleféricos en Santa Catarina, en la alcaldía Iztapalapa, y el de Cuautepec, en la Gustavo A. Madero, así como el Trolebús elevado en avenida Ermita Iztapalapa.

Finalmente, mencionó que se están realizando todas las investigaciones para restablecer la Línea 12 del Metro tras el colapso de un tramo del viaducto elevado.

“Nosotros nos vamos a dedicar a que ese transporte sea eficiente –hace rato me lo decían–; hay una inversión muy grande –que ya la vamos a ir explicando durante todas estas semanas– porque el objetivo es recuperar y reconstruir el Metro de la Ciudad de México”, puntualizó.

(Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Puente vehicular

En cuanto al puente vehicular Viaducto Río de la Piedad a Calzada Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, autoridades capitalinas detallaron que se trata de una obra que mide 332 metros de largo y 2,600 metros cuadrados de superficie con dos carriles, que permitirá que los vehículos que van de Viaducto hacia la Calzada Zaragoza puedan dar vuelta a la derecha de manera continua e incorporarse hacia la salida México-Puebla.

Durante la ceremonia de inauguración, Luis Ruiz Hernández, Director General de Ingeniería de Tránsito, destacó que esta obra “es un punto neurálgico para la ciudad y para el oriente de la ciudad”, pues aquí confluyen los flujos que vienen por la Calzada Ignacio Zaragoza de San Lázaro y donde se incorpora toda la parte de transporte público de las estaciones del metro.

“Hoy inauguramos el puente vehicular que permite acceder desde viaducto a Zaragoza sin semáforo, mejorando tiempos de traslado. Esta obra junto con la ampliación de Galindo y Villa resuelve uno de los nodos de tránsito más graves de la Ciudad para acceder al Aeropuerto y al Ote”, escribió Sheinbaum en Twitter.

Dentro de los beneficios que se enumeraron están: reducciones de tiempo del orden de al menos 50% en las horas de mayor demanda, incrementos de velocidad menores de 10 km/h, al menos en un 60% y desde luego el número de horas perdidas en este tramo.

