Qué son los “autos chocolate” y cuál es el objetivo de regularizarlos

AMLO anunció que se regularizarán "autos chocolate". (Foto: Reuters)

Tras el sorprendente anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita por Baja California, de regularizar los particularmente llamados “autos chocolate”, en este espacio explicaremos qué son y cuál es el objetivo de regularlos.

En medio de un encuentro durante su visita a la entidad, el mandatario mexicano mencionó que los autos provenientes de Estados Unidos serán regularizados.

¿Qué son los autos chocolate y qué problemas pueden acarrear?

*Son los vehículos que ingresan al país de manera ilegal.

*No cuentan con los documentos necesarios para su regulación, la mayoría de ellos acceden por la frontera.

Ingresan al país de forma ilegal. (Foto: Pixabay)

*Uno de los conflictos que suele presentarse en este caso es que debido a la falta de papeles, podrían emplearse para utilizarlos en hechos delictivos.

*No pueden venderse de manera correcta porque no cuentan con la documentación necesaria.

¿Cuál es el objetivo?

En ese sentido, Andrés Manuel aseguró que una forma de evitar que se usen de forma indebida, se realizará un registro detallado con los datos del vehículo.

Incluso, reiteró que será un trámite sencillo y de costo accesible en beneficio de los lugareños, además de que los recursos serán destinados a familias más necesitadas.

De acuerdo con AMLO, se trata de una decisión que acarreará mayor seguridad a la población, ya que la mayoría de los delitos están relacionados con los “autos chocolate”.

Otra característica de este tipo de vehículos es que son viejos y suelen descomponerse frecuentemente. Una de las maneras de ingreso de este tipo de automóviles es cruzando la frontera conducidos por ciudadanos norteamericanos que se emplearon para ello.

Acceden por la frontera. (Foto: Reuters)

Es importante detallar que, varios de los vehículos que ingresan irregularmente a suelo nacional, no cumplen con las revisiones de rigor, es decir, las averiguaciones son limitadas, ya que solo analizan que no cuenten con reporte de robo en EEUU.

Luego, al llegar a estados mexicanos suelen ser llevados a lotes de autos para venderlos a mejor costo, principalmente al centro del país, donde semanalmente estos autos se “rematan”.

Incluso, los costos de éstos oscilan entre los 15,000 hasta los 60,000 pesos aproximadamente.

La mala noticia es que la mayoría ya cuenta con fallas mecánicas, aunque pasan desapercibidas porque serán finalmente tapadas por los vendedores.

De ahí se desencadenará otro conflicto más, pues las autopartes con las que fueron armados son difíciles de encontrar en México.

Durante la conferencia, AMLO destacó que solo esperaba un tiempo para poder tomar la decisión.

“Antes de la elección me plantearon la demanda de regularizar los carros que circulan en Tijuana y en Baja California que se adquieren en Estados Unidos y entonces dije que había que esperar a que pasara la elección”, dijo.

Respecto al cobro de esta determinación el mandatario declaró: “Lo que se cobre por esa regularización, que no va a ser mucho, porque los que tienen estos carros en general son gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar un carro nuevo y necesita esos carros para llevar a sus hijos a la escuela, es gente con pocos recursos económicos, de modo que no van a pagar mucho, van a pagar muy poco por la regularización”.

