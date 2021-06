“Crecieron al amparo del poder”: AMLO señaló que los cárteles mexicanos surgieron durante el periodo neoliberal

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes durante su conferencia de prensa que los niveles de violencia que se viven actualmente en el país son producto de la complicidad que hubo en sexenios anteriores, entre el crimen organizado y el gobierno.

“¿Por qué tenemos todavía altos índices de homicidios? Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder. Ahí está el caso del señor García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y trabajaba o estaba al servicio de uno de estos grupos.

López Obrador explicó que los temibles cárteles mexicanos no se gestaron durante los dos años y medio que lleva su administración, sino que surgieron durante el periodo neoliberal al amparo del poder público.

“No surgieron estos grupos en estos dos años y medio que llevamos nosotros; el grupo Sinaloa ya lleva su tiempo; el del Golfo, también y su historia, cómo se constituyeron; el Jalisco, lo mismo; el grupo de Guanajuato (Cártel Santa Rosa de Lima), que tanta violencia genera; cuándo se constituyó; pues todos, en el periodo neoliberal porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, además eran dos delincuencias y se entendían bien; la delincuencia llamada organizada y la delincuencia de cuello blanco.

“Eso era lo que existía”, expresó.

El mandatario mexicano también consideró que durante el periodo neoliberal se dejaron a un lado los valores para dar paso a un modelo individualista y aspiracionista, y dijo, “aunque no les guste, lo voy a seguir diciendo”.

“Vamos poco a poco avanzando, evitando la corrupción, la impunidad, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales.

Eso fue también otro agravio, el hacer a un lado los valores y darle aliento a un modelo de vida individualista, aspiracionista -aunque no les guste lo voy a seguir diciendo- que consiste en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de los demás, haciendo a un lado el humanismo, el amor al prójimo. Es escalar, encaramarse a como sea, tener dinero, bienes materiales, títulos, fama; ese es el modelo que acompañó al saqueo neoliberal o neoporfirista, y eso es lo que defienden nuestros adversarios”, sentenció.

El presidente de México reiteró en que es bueno que estos temas se debatan públicamente, “porque siempre se engañaba” y “había mucha simulación”.

“Por eso es buenísima la polémica. Nunca se había aclarado tanto porque siempre se engañaba, había mucha simulación.

López Obrador ha sido cuestionado en las últimas semanas por sus declaraciones sobre la clase media en el país, que sus detractores han considerado de ataques.

“Se molestan mucho cuando digo que hay un sector de la clase media aspiracionista , yo creo que ayuda más a saber a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos, además de que hay teorizar sobre este fenómenos sociales, porque son buenos temas de debate en una sociedad democrática...

Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para constituir una nueva clase media, más fraterna, más humana, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos... pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, que no se les de la espalda a los que sufren y que además estén más consientes y más politizados, para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan que llevan a cabo los grupos de intereses creados los que no quieren que haya cambios, porque a ellos les conviene mantener el status quo”, señaló en su conferencia de prensa el 21 de junio pasado.

