“Todos deberíamos apoyar a Britney”: Justin Timberlake mandó un mensaje de apoyo a su ex novia

Justin Timberlake emitió un mensaje de apoyo para Britney Spears (Foto: Reuters)

Tras más de una década de silencio y hermetismo, este miércoles Britney Spears habló acerca de la pesadilla que ha sido estar bajo una tutela controlada por su padre, Jamie Spears. Ahora, múltiples personalidades apoyaron a la cantante, entre ellos, su ex novio de la juventud, Justin Timberlake.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de “Suit & Tie” declaró que todo el mundo debería apoyar a Spears, pues la situación en la que se ha visto forzada a vivir está mal.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado ... lo que le está sucediendo simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, escribió Timberlake en la red social.

En otra publicación, el ex integrante de *NSYNC insistió en que nadie debería tener que ser cuestionado acerca del dinero que gastan si ellos son quienes han trabajado por este.

Timberlake incluyó a su esposa, Jessica Biel, en su comunicado (Foto: REUTERS)

“Nadie debería NUNCA ser retenido en contra de su voluntad... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado tan duro”, agregó.

Finalmente, Timberlake agregó que él y su esposa Jessica Biel, apoyan completamente a la cantante y esperan que tanto la justicia, como sus familiares, hagan lo correcto.

“Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera”, finalizó en un tercer tuit.

Britney quiere ser libre

La nombrada Princesa del Pop, Britney Spears, compareció en Los Ángeles, California ante la jueza Benny Penny con el objetivo de ponerle fin a la tutela de su padre. La audiencia de Britney fue completamente reveladora por la manera en que ella se expresó de su situación.

La cantante habló por primera vez acerca de su tutela (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, la tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”, señaló la intérprete.

Pero tal vez una de las revelaciones más polémicas que hizo, fue expresar que ha vivido lo equiparable a violencia obstétrica. Spears relató que tiene un dispositivo intrauterino (DIU), el cual no le permite embarazarse. Sin embargo, al tratar de ir al médico para removerlo de su propio cuerpo, su petición fue negada.

“Tengo un DIU en mi cuerpo, que en este momento no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para que me lo quite. No he hecho nada en la vida para merecer esto”, aseguró Britney a la jueza, a quien le imploró que levante las restricciones.

La estrella insistió en que las medidas no deberían aplicarse a ella, pues tiene un trabajo con el que no solamente se mantiene, pero a más personas.

Entre las restricciones que ha sufrido, la cantante expresó que no le han dejado tener otro hijo, algo que ella deseaba (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

“No debería estar en una tutela como esta si puedo trabajar, mantenerme y mantener a otras personas. Me dicen que no puedo ver mi dinero a menos que haga lo que ellos dicen y les pago”, añadió.

A lo largo de 20 minutos, la Princesa del Pop, siguió enfatizando lo fuerte y difícil, tanto mental como físicamente, que ha sido todo este proceso. También destacó cuál fue uno de los principales motivos por los que se resistía a declarar.

“Han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez que estuve en la corte. No he vuelto a la corte porque no sentí que me escucharan”, confesó Spears.

SEGUIR LEYENDO: