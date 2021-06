“No me pueden matar dos veces”: premiaron en Cannes Lions video que recrea al fallecido Javier Valdez

Mensaje de Javier Valdez al presidente Andrés Manuel López Obrador

Este miércoles 23 de junio se dio a conocer que el video donde se recrea al periodista fallecido Javier Valdez fue premiado en el Festival de Cannes Lions. El clip fue hecho por la organización civil Propuesta Cívica con ayuda de un software.

De acuerdo con información de la misma organización, el cortometraje recibió seis reconocimientos: 2 Oros, 2 Platas y 2 Bronces en tres categorías: Direct, PR y Social & Influencers.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué”.

Así empieza el mansaje del periodista Javier Valdez, quien “regresó de la muerte” para exigir al gobierno que se haga justicia en los casos de los periodistas asesinados en el cumplimiento de sus funciones para informar sobre la violencia y corrupción que se vive en México.

“Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México”, continúa Javier Valdez.

Una mujer coloca un ramo de flores hoy, en el busto del reportero Javier Valdez (Foto: EFE/Juan Carlos Cruz)

Este proyecto se hizo de la mano de Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, quien colaboró, desde la aportación de la ropa y objetos personales de su difunto esposo, hasta la supervisión de cada detalle para que la caracterización resultara lo más real posible.

“Es una experiencia distinta trabajar para volver a la vida a Javier (...) Ver el video me dan ganas de abrazarlo y decirle ‘¡qué bueno que estás aquí! pero estoy consiente que eso no es”, dijo Griselda a Infobae México.

“Es importante que siga impactando esta campaña porque en lo que no vamos a dar tegua es en la búsqueda de justicia”.

CONDENAN AL QUILLO

El pasado 8 de junio, Juan Francisco Picos Barrueta, también conocido como El Quillo, fue condenado por el homicidio del periodista Javier Valdez. El asesinato fue registrado el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, en la entidad federativa de Sinaloa.

El juez federal José Noé Egure Yáñez dictó el fallo este martes en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán.

Después de un mes de juicio, se comprobó en una audiencia que Valdez fue acribillado por su labor periodística. Las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras informaron que con su condena suman dos sentenciados de los tres autores materiales del ataque; uno de ellos falleció.

Juan Francisco Picos Barrueta alias El Quillo (Foto: Twitter@edithfalcon)

El Quillo fue identificado como uno de los hombres que le dispararon al periodista en mayo del 2017.

Lo que sigue en el proceso jurídico, señalaron las asociaciones, es que el juez “deberá dictar los años de prisión y la reparación del daño”.

“A Miroslava la mataron por lengua larga: que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio”, declaró Javier Valdez días antes de ser asesinado.

Tras un mes de juicio oral, el magistrado consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) fueron suficientes para acreditar la culpabilidad de Picos Barrueta.

