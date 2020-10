“Yo no tengo miedo porque no me pueden matar dos veces”: el impactante mensaje del malogrado periodista Javier Valdez a López Obrador

Video: Propuesta Cívica

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué”.

Así empieza el mansaje del periodista Javier Valdez, quien “regresa de la muerte” para exigir al gobierno que se haga justicia en los casos de los periodistas asesinados en el cumplimiento de sus funciones para informar sobre la violencia y corrupción que se vive en México, y se ponga un alto a la violencia contra la prensa, en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, este dos de noviembre.

“ Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México”, continua Javier Valdez, en un mensaje de un minuto y medio, en el que aparece portando su icónico sombrero panamá.

El periodista no revivió literalmente, sino que fue recreado con la participación de un actor mediante un software ruso, como parte de la campaña “Seguimos Hablando” llevada a cabo por Propuesta Cívica , una organización de la sociedad civil que, desde 2011 acompaña a familiares de víctimas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han sido amenazadas, agredidas, desaparecidas, desplazadas y asesinadas por ejercer su labor.

Este proyecto se hizo de la mano de Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, quien colaboró desde la aportación de la ropa y objetos personales de su difunto esposo hasta la supervisión de cada detalle para que la cararcterización resultara lo más real posible.

“Es una experiencia distinta trabajar para volver a la vida a Javier (...) Ver el video me dan ganas de abrazarlo y decirle '¡qué bueno que estás aquí! , pero estoy consiente que eso no es”, dijo Griselda a Infobae México . “Es importante que siga impactando esta campaña porque en lo que no vamos a dar tegua es en la búsqueda de justicia”.

Lo que alertan Griselda Triana y Propuesta Cívica es un asunto que ha hecho ya eco a nivel internacional. Precisamente el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) considera este país como el más violento del hemisferio occidental para el periodismo. Además que está ubicado en el sexto lugar, a nivel mundial, con más asesinatos a periodistas en la impunidad.

Dentro de los avances del caso de Javier Valdez “hay una orden de aprehensión en contra de Damaso López Serrano, alias el Mini Lic, que todavía no se ha podido cumplir porque él se encuentra preso en Estados Unidos”, señaló Griselda indicando que este hombre es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de su esposo.

Que el mensaje de Valdez sea dirigido al actual mandatario mexicano tampoco es casualidad. El CPJ advirtió en esta semana que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, los casos de periodistas asesinas por cumplir sus funciones se están tratando con menos firmeza lo que, subrayan, enturbia las perspectivas de la búsqueda de justicia.

La organización internacional también reporto que, en este 2020, son 26 los asesinatos de periodistas que siguen impunes en México. También señalan que en lo que va del año, al menos cuatro periodistas han sido asesinados en represalia por su labor en el país.

Mientras que Propuesta Cívica lleva contabilizados los asesinatos de más de 15 periodistas, en lo que va del sexenio de López Obrador, incluidos aquellos que se encontraban bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además apuntan que, en México, el 90% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad.

A Javier Valdez, periodista de La Jornada y fundador del medio Ríodoce, lo asesinaron hace tres años y medio cuando se desplazaba hacia su trabajo. El cuerpo fue tendido en la calle; tenía el rastro de las balas que le dispararon. En ese momento, la viuda de Javier Valdez, junto con sus hijos, se vieron obligados –por seguridad– a desplazarse y dejar Culiacán, Sinaloa. “Ahora donde estamos, estamos mejor; estamos tranquilos”, aseguró Griselda Triana.

Hacia el final del mensaje, la recreación de Javier Valdez cuestiona al presidente Andrés Manuel: “¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables? (...) Vengo a exigirle que cumpla con su obligación ”.

